Ako u kafu dodate prstohvat cimeta, ne samo da ćete poboljšati njen ukus, već i dodatno podržati svoje zdravlje.

Stručnjaci ističu da kafa sama po sebi ima brojne benefite. Kofein deluje kao prirodni stimulans – povećava budnost, pomaže koncentraciji i može poboljšati kratkoročno pamćenje.

Pored toga, kafa je bogata antioksidansima koji štite moždane ćelije od oštećenja i mogu smanjiti rizik od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Ipak, njen efekat možete dodatno pojačati jednim jednostavnim dodatkom – cimetom.

Ovaj začin sadrži jedinjenja koja pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, što je važno za stabilnu energiju i mentalnu jasnoću tokom dana. Takođe ima protivupalna svojstva i doprinosi zdravlju srca i probavnog sistema.

Redovno konzumiranje kafe sa cimetom može pomoći i u održavanju ravnoteže u organizmu, posebno kada je reč o metabolizmu i varenju.

Dakle, sledeći put kada budete pripremali jutarnju kafu, dodajte prstohvat cimeta – mali trik koji može imati veliki efekat.

Napomena: Tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje savet lekara.