Najčešće greške prilikom pripreme pilava mogu dovesti do toga da jelo postane kašasto i bez ukusa, iako se na prvi pogled čini jednostavnim za spremanje. Ipak, uz nekoliko važnih pravila, lako može ispasti savršeno.

Jedna od ključnih stavki je izbor pirinča. Ako se koristi pogrešna vrsta, jelo već na početku gubi kvalitet. Najbolje je kupiti pirinač koji je posebno označen kao pogodan za pilav, jer sadrži odgovarajuću količinu skroba potrebnu za dobru strukturu zrna.

Česta greška je i nedovoljno pranje pirinča. Nije dovoljno samo jednom ga isprati. Potrebno je ispirati ga sve dok voda ne postane potpuno bistra. Nakon toga, preporučuje se da se pirinač potopi u hladnu vodu i ostavi da odstoji oko pola sata.

Veliku ulogu ima i pravilan odnos pirinča i vode. Ako se doda previše vode, pilav će se raskuvati i pretvoriti u kašu. Uobičajena mera je jedan deo pirinča na dva dela vode. Ukoliko je pirinač prethodno bio natopljen, količinu vode treba blago smanjiti kako bi rezultat bio rastresit i ukusan pilav.