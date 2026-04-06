Promene životnog stila uključujući ishranu i gubitak telesne težine predstavljaju glavne načine za prevenciju i kontrolu metabolički disfunkcionalne steatotske bolesti jetre (MASLD), ranije poznate kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD). MASLD nastaje kada se mast nakuplja u jetri zbog stanja kao što su gojaznost, dijabetes tipa 2, visok holesterol i visok krvni pritisak.

Zdrava ishrana može pomoći da se smanji masnoća i upala u jetri, pa čak i da se potencijalno preokrene MASLD, kao i teži oblik bolesti poznat kao metabolički disfunkcionalni steatohepatitis (MASH). Ova bolest se ranije zvala nealkoholni steatohepatitis (NASH).

Koju hranu treba da jedem?

Za osobe sa MASLD preporučuje se mediteranska ishrana.

Mediteranska ishrana može pomoći u gubitku telesne težine. Gubitak od 5% do 10% telesne mase može značajno poboljšati MASLD. Čak i bez mršavljenja, ova ishrana je snažan alat u borbi protiv bolesti jetre.

Ova ishrana je bogata voćem, povrćem, nemasnim proteinima i zdravim mastima. Sadrži mnogo vlakana, vitamina, minerala i polifenola, biljnih jedinjenja sa antioksidativnim i protivupalnim svojstvima.

+Uključuje sledeće namirnice:

Povrće. Cilj je najmanje tri porcije dnevno. Jedna porcija je 1 šolja sirovog ili 1/2 šolje kuvanog povrća. Najbolje je sezonsko povrće i smrznute varijante bez dodataka. Fokus treba da bude na povrću bez skroba, kao što su špargle, brokoli, šargarepa i spanać. Treba ograničiti skrobno povrće poput krompira.

Voće. Dve porcije dnevno. Jedna porcija je 1 šolja svežeg voća. Birati sveže ili smrznuto voće ili konzervirano u sopstvenom soku. Izbegavati voćne sokove jer imaju mnogo kalorija i malo vlakana.

Riba i morski plodovi. Tri ili više porcija nedeljno. Posebno se preporučuju masne ribe hladnih voda kao što su losos, tuna, pastrmka, sardine, skuša i haringa, jer sadrže omega-3 masne kiseline.

Piletina i jaja. Belo meso bez kože i jaja su dobri izvori proteina. Jedna porcija piletine je oko 85 g, a jedno jaje je jedna porcija.

Mahunarke i pasulj. Tri ili više porcija nedeljno. Jedna porcija je pola šolje. Preporučuju se grašak, sočivo i razne vrste pasulja.

Integralne žitarice. Birati 100% integralne proizvode poput integralnog hleba, pirinča, testenine i ovsenih pahuljica.

Orašasti plodovi i semenke. Četiri porcije nedeljno. Jedna porcija je oko 1/4 šolje. Preporučuju se bademi, orasi, lešnici, indijski orah i semenke poput chia i suncokreta.

Zdrave masti. Koristiti maslinovo, avokadovo ili ulje semenki grožđa. Izbegavati hidrogenizovane masti.

Napici bez šećera. Voda, čaj i kafa bez šećera su najbolji izbor. Alkohol se ne preporučuje.

Polifenoli. Nalaze se u crnoj kafi, zelenom čaju i orasima i pomažu u smanjenju masnoće u jetri.

Koju hranu treba izbegavati?

Određene namirnice mogu pogoršati MASLD i treba ih ograničiti ili izbegavati: