U drevnom slovenskom predanju, april je mesec buđenja Svarogove vatre i povratka života u zemlju.

Vetrovi donose poruke predaka, a sudbina se piše između cvetanja i oluja.

Ovan (Jarac vatre)

U tebi se budi iskra borbe. Stari znaci govore da ćeš u aprilu morati da presečeš ono što te zadržava. Bićeš vođen hrabrošću, ali pazi da ne izgoriš u sopstvenom plamenu. Nova prilika dolazi kroz sukob.

Bik (Čuvar zemlje)

Zemlja ti je naklonjena. Ono što si strpljivo gradio sada počinje da daje plod. Stari slovenski znak kaže: "Ko ume da čeka, njemu šuma daje najviše". Stabilnost i novac jačaju.

Blizanci (Duh vetra)

Vetrom su ti misli raznesene na sve strane. U aprilu dolazi neočekivan razgovor koji menja pravac sudbine. Pazi na reči i tvoje i tuđe, jer vetar lako pretvara šapat u oluju.

Rak (Mesečev čuvar)

Mesec ti otvara stara sećanja. Emocije se vraćaju kao plima. Porodične teme i prošlost izlaze na površinu, ali to je put ka isceljenju. Ne beži od onoga što osećaš.

Lav (Sunčev ratnik)

Svarog ti daje snagu sunca. Bićeš primećen, tražen i vođen ka mestu gde pripadaš. Ali stari znaci upozoravaju: pravo vođstvo je u mudrosti, ne u ponosu.

Devica (Biljna mudrost)

U aprilu se sve čisti i slaže. Kao što se polje priprema za setvu, i tvoj život traži red. Mali znakovi oko tebe nose velike poruke. Obrati pažnju na detalje!

Vaga (Merilo duše)

Dve strane sudbine se ljuljaju. Moraćeš da doneseš odluku koja menja tok odnosa. Stari Sloveni su verovali da vaga srca uvek pokazuje istinu čak i kada je teško da je vidiš.

Škorpija (Čuvar dubina)

Tajne izlaze iz vode. Intuicija ti je izuzetno jaka, gotovo proročanska. Ali pazi ono što saznaš može promeniti odnose oko tebe. Ne koristi znanje za osvetu.

Strelac (Putnik neba)

Tvoj duh traži daljinu. U aprilu se otvara put, fizički ili duhovni. Stari znak kaže: "Ko ne ide, taj ne raste". Vreme je za pomeranje granica.

Jarac (Planinski stražar)

Tvrd si kao kamen, ali april ga omekšava. Dolazi prilika koja traži fleksibilnost, ne samo snagu. Ako popustiš malo, dobićeš mnogo više nego što očekuješ.

Vodolija (Nosilac munje)

Munja promena udara iznenada. Novi ljudi, nove ideje, neočekivani preokreti. Sudbina te gura napred, čak i ako se opireš. Pusti da te tok vodi.

Ribe (Vodeni sanjar)

Granica između sna i stvarnosti je tanka. Intuicija ti je pojačana, ali moraš razlikovati strah od predosećaja. U aprilu ti voda donosi i mir i odgovore.