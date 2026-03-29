Pilav je jedno od omiljenih jela od pirinča koje potiče iz turske kuhinje i poznato je po jednostavnoj pripremi, ali i po nekoliko trikova koji mogu značajno da poboljšaju njegov ukus i izgled.

Da bi pilav bio rastresit, da zrna ostanu cela i da jelo ne bude kašasto, preporučuje se korišćenje krupnijeg zrna pirinča, poput italijanske sorte baldo. Pre kuvanja pirinač treba potopiti bar pola sata, a može i duže, kao i dobro ga isprati dok voda ne postane bistra kako bi se uklonio višak skroba.

Tokom pripreme važno je da se pirinač lagano dinsta na ulju ili još bolje na puteru, jer to poboljšava ukus i aromu. Takođe se savetuje da se pazi da se zrna ne lome kako ne bi postala kašasta. Za dodatnu belinu i bistriji izgled može se dodati nekoliko kapi limunovog soka.

Odnos tečnosti i pirinča je ključan, pa se preporučuje oko 1,5 šolje tečnosti na jednu šolju pirinča. Umesto obične vode, može se koristiti voda u kojoj se kuvala piletina, i ona treba da bude vruća kada se dodaje. Pilav se kuva poklopljen dok tečnost ne počne da vri, a zatim se lagano meša i kuva još 10 do 15 minuta.

Ako se ispoštuju ovi koraci, pilav će biti mirisan, ukusan i lepo rastresit, bez lepljenja i raspadanja zrna, a neke mame kažu kako njihova deca obožavaju baš ovakav pirinač koji jedu u vrtiću.