Mnogi parovi veruju da je ljubav sama po sebi dovoljna za opstanak veze, ali stručnjaci ističu da to nije tako jednostavno.





Da li je ljubav dovoljna? Zavisi.

Psihoterapeutkinja Niro Felićiano objašnjava da na pitanje da li je ljubav dovoljna odgovor najčešće glasi "zavisi". U praksi se često dešava da se partneri i dalje vole, ali da izgube komunikaciju i međusobno razumevanje, što postaje glavni problem u odnosu.

Stručnjaci navode da ljubav vremenom menja oblik. Početna strast i intenzitet prirodno prelaze u mirniju i stabilniju povezanost, na koju utiču svakodnevni stres, posao i životne okolnosti. Problem nastaje kada partneri očekuju da početna "hemija" traje zauvek, pa pogrešno misle da je veza u krizi kada se to promeni.

Vrste ljubavi

Objašnjava se i da postoje različite vrste ljubavi, od strastvene i prijateljske do zrelije i dugoročnije forme, koja se gradi vremenom kroz posvećenost i trud.

Za dugotrajnu vezu ključni su sigurnost, uzajamno poštovanje, radoznalost prema partneru, zajedničke vrednosti i spremnost da se stalno radi na odnosu. Bez toga, čak ni jaka emocija nije dovoljna da veza opstane.



Istraživanja pokazuju da uspešni parovi nisu oni koji stalno osećaju jaku strast, već oni koji aktivno ulažu u svoj odnos i donose odluku da ostanu zajedno i kada postane teško, piše Super žena.