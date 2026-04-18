Ništa bolje ne okrepljuje i ne puni stomak od tanjira dobrog pasulja. Dodavanje ovog posebnog sastojka tokom kuvanja pasulja može sprečiti nadimanje i stvaranje gasova.

Pasulj spada u bogatije mahunarke i iako je kaloričan, sadrži mnogo hranljivih materija. Obiluje proteinima, ugljenim hidratima, mastima, kalijumom, gvožđem, fosforom, lecitinom i vitaminima B kompleksa.

Mnogi ipak odustanu od pripreme pasulja zbog toga što može nadimati i izazvati neprijatnosti u telu, ali postoje jednostavni trikovi koji to mogu sprečiti.

Pasulj će se manje nadimati ako pre kuvanja odstoji nekoliko sati u vodi. Prema savetu iz bakine kuhinje, najbolje je pasulj natopiti dan ranije i ostaviti ga u vodi preko noći.

Pored natapanja, tokom kuvanja možete dodati lovorov list, kim, majoran, majčinu dušicu ili đumbir, jer njihova svojstva pomažu da kasnije ne dođe do stvaranja gasova u telu.

Sastojci za pasulj uključuju 450 grama pasulja, dve glavice crnog luka, jedan struk praziluka, dva lovorova lista, 300 grama suvog mesa ili rebarca, kašičicu crvene mlevene paprike, pola kašičice mlevenog bibera, kašiku biljnog začina, dve kašike brašna, 30 mililitara ulja i soli po ukusu.

Priprema počinje čišćenjem i pranjem pasulja, koji se zatim potopi u hladnu vodu noć pre kuvanja. Ujutru se pasulj stavlja da se kuva, pusti da provri i kuva desetak minuta, potom se prva voda procedi, a pasulj prelije toplom vodom. Sitno iseckan crni luk i lovorovi listovi dodaju se pasulju.

Šargarepa se očisti, nasecka i proprži s lukom, pa se doda pasulju zajedno sa suvim mesom ili rebrima. Kuvanje traje sat i po do dva, uz dodavanje vode po potrebi, zavisno koliko želite da pasulj bude čorbast.

Kada je pasulj kuvan, priprema se zaprška. Ulje se zagreva u tiganju, dodaje se brašno i prži pazeći da ne zagori. Nakon što se prohladi, dodaje se mlevena paprika, dobro se promeša i sipava u kuvani pasulj. Na kraju se dodaje biljni začin, biber i so po ukusu, kuva još pet minuta i jelo se može služiti.

