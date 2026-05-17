Ulazak Marsa u znak Bika 18. maja donosi snažnu energiju, fokus na materijalnu sigurnost i želju za konkretnim rezultatima, a astrolozi smatraju da će četiri horoskopska znaka posebno osetiti nalet sreće, obilja i novih prilika.

Lav bi mogao da doživi veliki poslovni zamah. Motivacija, energija i želja za napretkom biće na vrhuncu, pa će Lavovi lakše ostaviti snažan utisak na poslu i privući pažnju ljudi koji mogu uticati na njihovu karijeru.

Za Strelčeve, ovaj tranzit donosi pozitivne promene kroz zdravije navike i donošenje zrelijih odluka. Fokus će biti na disciplini, postavljanju granica i odustajanju od svega što ih udaljava od dugoročnih ciljeva.

Ribe bi mogle da privuku sreću kroz odnose sa drugima i nesebičnu podršku bliskim ljudima. Njihova emotivna snaga i spremnost da zaštite one koje vole mogla bi da im donese pozitivnu energiju i važna životna priznanja.

Kod Vodolija, naglasak je na porodici i emotivnoj sigurnosti. Vodolije bi mogle da ulože više energije u pomoć voljenima, a upravo kroz nesebičnost i podršku drugima privlače osećaj ispunjenosti, stabilnosti i sreće.