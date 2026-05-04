Ako ste se pitali kada će vam konačno krenuti, odgovor bi mogao da vas iznenadi – baš u maju. Astrolozi tvrde da se za tri horoskopska znaka otvara period kakav se retko dešava: novac dolazi sa više strana, prilike se nižu, a ono što su dugo čekali sada počinje da se ostvaruje. Nije reč samo o sreći, već o kombinaciji pravog trenutka i odluka koje donose veliki preokret. Jedno je sigurno – ova tri znaka neće morati da jure novac, jer će on dolaziti sam.





Pacov - Trebalo bi da obratite pažnju na svoje zdravlje, ishranu i dnevnu rutinu. Ako imate hronično oboljenje, posetite doktora na vreme. Pazite se gužvi i saobraćajnih nezgoda. Na poslovnom planu, pažljivo pregovarajte o uslovima saradnje kako biste izbegli rizik od prevare.

Goveče - Dolazi vam stabilan i miran mesec. Karijera će se razvijati i obezbediti vam stabilan prihod. Ovo je dobar mesec i za one koji još nisu upoznali svoju ljubav. Međutim, da biste sve završili srećno, nemojte očajavati ako izabrana osoba ne otvori svoje srce odmah.

Tigar - Tigrovi treba da budu oprezni pri izboru poslovnog partnera. Najuspešnija saradnja će biti sa onima koji dele vaše životne principe i vrednosti. Poslovna ulaganja će se isplatiti, ali ne onako brzo kako biste želeli. Vaš fokus na poslu može otežati odnose sa partnerom.

Zec - Vaša pažnja će biti usmerena na projekte koji zahtevaju brzo završavanje. Sada nije vreme da započinjete nešto novo. Pokušajte ne propuštati važne porodične događaje i ne izbegavajte komunikaciju sa najmilijima, bez obzira na zauzetost poslom.

Zmaj - Početak meseca neće biti idealan za vašu karijeru. To može smanjiti vašu motivaciju, ali ako cenite svoje mesto, važno je da ne gubite optimizam i da nastavite ka svom cilju iskreno i sa ljubavlju. Ako je moguće, uzmite kratki odmor. Za sve ostale aspekte života, mesec će biti prilično uspešan.

Zmija - Uopšteno, maj će biti dobar mesec. Vaši ciljevi u karijeri će biti ostvarivi. Promocija će dovesti do povećanja prihoda. Međutim, bolje je privremeno odustati od honorarnih prihoda, jer će vam to samo doneti nevolje. Vaša privlačnost će privući različite muškarce, slobodno idite na sastanke, ali nemojte biti preterano izbirljivi.

Konj - Vaš posao će se pokrenuti uz pomoć uticajnih ljudi. Moći ćete potpuno da pokažete svoje talente i dobijete javno priznanje. Vaša popularnost će vam doneti dobar prihod. Budite spremni na mnoga mala, ali prijatna iznenađenja.

Koza - Imate puno posla ovog meseca. To će doneti dobre rezultate, ali će vas iscrpeti. Pokušajte da održite ravnotežu između posla i slobodnog vremena. Ovo je važno ne samo za očuvanje zdravlja, već i da ne biste izgubili interesovanje za svoj posao. Ne zaboravite da obratite pažnju na svoju voljenu osobu, inače može pomisliti da prestajete da je volite.

Majmun - U maju ćete se suočiti sa problemima na poslu koji će vas držati na nogama. Vaše iskustvo će uticati na poboljšanje finansijskog stanja. Dajte prednost jednostavnom životu, bez suvišnih troškova, inače biste mogli upasti u dugove. Ipak, vaš privatni život je harmoničan i podržan od strane voljene osobe.

Petao - Ovaj mesec će biti dobar za vas. Dobićete nekoliko prilika za napredak u karijeri. Nadređeni će ceniti vašu inicijativu. Ovo će vam pružiti mogućnost da verujete u sebe i ostvarite dobar prihod. Romantični odnosi će se harmonično razvijati. Dolazi dobar trenutak za nova poznanstva, kako lična, tako i poslovna.

Pas - Spoljne okolnosti mogu ometati vaše poslovne planove, što može dovesti do smanjenja prihoda. Zdravlje će biti dobro, a neki zdravstveni problemi mogu se ubrzo rešiti. Vaš privatni život je u ravnoteži.

Svinja - Vaša karijera ide u dobrom smeru, lako se nosite sa zadacima, brzo pronalazite zajednički jezik kako sa kolegama tako i sa porodicom. Vaše zdravlje će takođe biti stabilno.