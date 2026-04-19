Stručnjakinja za čišćenje Azure MacCannell podelila je trik za uklanjanje tvrdokornih mrlja sa dušeka uz pomoć proizvoda koji verovatno već imate u kupatilu.

Jednostavno rešenje

Ako se mučite sa upornim flekama na dušeku, Azure tvrdi da ima jednostavno rešenje.

Na TikToku je pokazala trik u kojem direktno na mrlju nanosi penu za brijanje, a zatim je utrljava rukom.

Nakon toga uzima krpu od mikrofibera i energičnije trlja površinu, a zatim pokazuje krajnji rezultat. Međutim, tu se njeni trikovi ne završavaju.

Dodatni trikovi

Azure kaže da je penasto sredstvo za čišćenje stakla odlično za uklanjanje mrlja sa površina od mikrofibera, dok za fleke na tkanini koristi brzo delujući deterdžent za sudove ili sprej za mrlje pre nego što odeću ubaci u mašinu za pranje.

U svom kratkom videu pokazala je i kako da uklonite marker sa garderobe. Dovoljno je da upotrebite paročistač i izvršite pritisak na deo tkanine gde se nalazi mrlja.

U komentarima su se javili i njeni pratioci sa sopstvenim savetima. Jedan je napisao: "Hidrogen-peroksid uklanja krv sa donjeg veša i šortseva", na šta je Azure odgovorila: "Peroksid je potcenjeni heroj! Odlično deluje i na buđ u tušu!"

Druga osoba je pitala kako ukloniti crno vino sa odeće. Azure je odgovorila da je jednom gledala kako njena mama uklanja mrlju od crnog vina sa stolnjaka tako što je sa visine prelila tkaninu ključalom vodom.

— Mrlja je jednostavno nestala! Javite ako probate i da li je uspelo. Ili probajte peroksid, ali pazite jer može da izbledi tkaninu — savetovala je ona.

Treći korisnik je pitao kako ukloniti misteriozne masne fleke koje se pojave na majicama tek kada ih izvadite iz sušilice. Azure je predložila da se napravi pasta od sode bikarbone, nanese na mrlju i dobro utrlja.

— Ostavite da stoji najmanje sat vremena, zatim operite. Ako je mrlja i dalje vidljiva, ponovite postupak. Možda će biti potrebno nekoliko pranja, ali odlično deluje —objasnila je.

Stigla je potvrda

Prema rečima Lynsey Crombie, poznate kao "Queen of Clean", pena za brijanje je savršeno višenamensko sredstvo za čišćenje zahvaljujući kombinaciji sapuna, hidratantnih i zaštitnih sastojaka. I ona preporučuje njenu upotrebu za čišćenje dušeka.

— Osvežavanje dušeka je jednostavno uz penu za brijanje. Nanesite je obilno po površini i utrljajte u materijal vlažnim sunđerom — rekla je.

— Ovo je najbolja alternativa sodi bikarboni jer brzo isparava i nije potrebno usisavanje.





