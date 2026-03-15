Tupim makazama teško je precizno seći papir, tkaninu, nokte. Umesto da kupujete nove, postoji jednostavan trik pomoću kojeg možete naoštriti makaze kod kuće za samo nekoliko minuta. Potrebno vam je samo jedno pomagalo iz kuhinje – aluminijumska folija. Ova metoda je brza, praktična i može pomoći da sečiva ponovo postanu oštra.

Kako naoštriti makaze pomoću aluminijumske folije

Sve što treba da uradite jeste da uzmete komad aluminijumske folije i presavijete ga nekoliko puta kako biste dobili deblji sloj. Zatim uzmite makaze i počnite da sečete presavijenu foliju laganim i ravnomernim pokretima. Ponovite postupak desetak puta. Posle nekoliko minuta primetićete da su makaze postale oštrije i preciznije za sečenje.

Zašto aluminijumska folija pomaže

Aluminijumska folija je dovoljno mekana da ne ošteti metal, ali je istovremeno dovoljno čvrsta da ukloni sitne nepravilnosti sa ivica sečiva. Zbog toga može pomoći da oštrice ponovo postanu ravne i funkcionalne, što makazama vraća oštrinu.

