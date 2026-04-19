Dijeta zasnovana na kuvanim jajima može pomoći u gubitku kilograma ako se dosledno poštuje, a plan traje 14 dana. Smatra se da ovakav režim ishrane može ubrzati metabolizam i doprineti sagorevanju masnih naslaga, uz obavezno pijenje veće količine vode i svakodnevnu fizičku aktivnost od najmanje 30 minuta.
Tokom dijete potrebno je izbegavati brzu hranu, alkohol i zaslađena pića, kao i maksimalno smanjiti unos soli i šećera.
Jelovnik je prilično jednostavan. Doručak je svakog dana isti i podrazumeva dva kuvana jaja uz polovinu citrusa, poput pomorandže, grejpa ili mandarine.
Ponedeljak
Ručak: 2 manja kuvana krompira i 2 jabuke
Večera: Velika porcija salate i parče piletine
Utorak
Ručak: Zeleno povrće i pileća salata
Večera: Salata od povrća, 1 pomorandža i 2 kuvana jaja
Sreda
Ručak: Niskomasni sir, 1 paradajz i 1 slatki krompir (batat)
Večera: Salata po izboru i parče piletine
Četvrtak
Ručak: Voće po izboru
Večera: Salata i piletina kuvana na pari
Petak
Ručak: Kuvano povrće i 2 jaja
Večera: Salata i dimljena riba
Subota
Ručak: Voće po izboru
Večera: Piletina i povrće kuvano na pari
Nedelja
Ručak: Paradajz salata, povrće kuvano na pari i piletina
Večera: Povrće kuvano na pari
Jelovnik za drugu nedelju
Doručak je isti kao i prve nedelje: 2 kuvana jaja i pola citrusa (pomorandže, grejpa ili cela mandarina)
Ponedeljak
Ručak: Salata i piletina
Večera: Pomorandža, salata i dva kuvana jaja
Utorak
Ručak: 2 kuvana jaja i povrće kuvano na pari
Večera: Salata i grilovana riba
Sreda
Ručak: Salata i piletina
Večera: Pomorandža, salata i dva kuvana jaja
Četvrtak
Ručak: Povrće kuvano na pari, malo nemasnog sira i 2 kuvana jaja
Večera: Salata i piletina
Petak
Ručak: Salata od sardine
Večera: Salata i 2 kuvana jaja
Subota
Ručak: Salata i piletina
Večera: Voće po izboru
Nedelja
Ručak: Povrće kuvano na pari i parče piletine
Večera: Takođe povrće kuvano na pari i parče piletine
Ova dijeta gotovo da ne sadrži ugljene hidrate, što se smatra jednim od razloga zbog kojeg bi mogla biti efikasna za mršavljenje, navodi Brightside.me.
Ipak, pre nego što počnete da je primenjujete, preporučuje se konsultacija sa lekarom, jer iako dijeta ne izaziva osećaj gladi, predstavlja radikalnu promenu načina ishrane koja može uticati na zdravlje.
Bonus video:
Komentari (0)