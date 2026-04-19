Dijeta zasnovana na kuvanim jajima može pomoći u gubitku kilograma ako se dosledno poštuje, a plan traje 14 dana. Smatra se da ovakav režim ishrane može ubrzati metabolizam i doprineti sagorevanju masnih naslaga, uz obavezno pijenje veće količine vode i svakodnevnu fizičku aktivnost od najmanje 30 minuta.

Tokom dijete potrebno je izbegavati brzu hranu, alkohol i zaslađena pića, kao i maksimalno smanjiti unos soli i šećera.

Jelovnik je prilično jednostavan. Doručak je svakog dana isti i podrazumeva dva kuvana jaja uz polovinu citrusa, poput pomorandže, grejpa ili mandarine.

Ponedeljak

Ručak: 2 manja kuvana krompira i 2 jabuke

Večera: Velika porcija salate i parče piletine

Utorak

Ručak: Zeleno povrće i pileća salata

Večera: Salata od povrća, 1 pomorandža i 2 kuvana jaja

Sreda

Ručak: Niskomasni sir, 1 paradajz i 1 slatki krompir (batat)

Večera: Salata po izboru i parče piletine

Četvrtak

Ručak: Voće po izboru

Večera: Salata i piletina kuvana na pari

Petak

Ručak: Kuvano povrće i 2 jaja

Večera: Salata i dimljena riba

Subota

Ručak: Voće po izboru

Večera: Piletina i povrće kuvano na pari

Nedelja

Ručak: Paradajz salata, povrće kuvano na pari i piletina

Večera: Povrće kuvano na pari



Jelovnik za drugu nedelju Doručak je isti kao i prve nedelje: 2 kuvana jaja i pola citrusa (pomorandže, grejpa ili cela mandarina) Ponedeljak Ručak: Salata i piletina Večera: Pomorandža, salata i dva kuvana jaja Utorak Ručak: 2 kuvana jaja i povrće kuvano na pari Večera: Salata i grilovana riba Sreda Ručak: Salata i piletina Večera: Pomorandža, salata i dva kuvana jaja Četvrtak Ručak: Povrće kuvano na pari, malo nemasnog sira i 2 kuvana jaja Večera: Salata i piletina Petak Ručak: Salata od sardine Večera: Salata i 2 kuvana jaja Subota Ručak: Salata i piletina Večera: Voće po izboru Nedelja Ručak: Povrće kuvano na pari i parče piletine Večera: Takođe povrće kuvano na pari i parče piletine

Ova dijeta gotovo da ne sadrži ugljene hidrate, što se smatra jednim od razloga zbog kojeg bi mogla biti efikasna za mršavljenje, navodi Brightside.me.

Ipak, pre nego što počnete da je primenjujete, preporučuje se konsultacija sa lekarom, jer iako dijeta ne izaziva osećaj gladi, predstavlja radikalnu promenu načina ishrane koja može uticati na zdravlje.

