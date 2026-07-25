Mladim osobama se savetuje da ne zanemaruju četiri ključna simptoma raka debelog creva jer je ta bolest sve češća u populaciji mlađoj od 50 godina, a smrtnost je veća nego ikad. U Sedinjenim Američkim Državama rak debelog creva postao je vodeći uzrok smrti od raka među mlađima od 50 godina, piše Express.co.uk.

Istraživanja u UK-u

Podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva takođe pokazuju rastući trend. Od ranih devedesetih do 2018. godine broj dijagnostikovanih slučajeva kod odraslih uzrasta od 25 do 49 godina porastao je za 22 odsto.

Iako redovni probir u Ujedinjenom Kraljevstvu počinje s 50 godina, lekari ističu da se rani znakovi mogu pojaviti i ranije i da ih je potrebno odmah proveriti. Američki koledž hirurga (ACS) objavio je listu simptoma koji pacijentima služi kao podsetnik pre odlaska lekaru, prenosi Science Daily.

Merilis Butros, hirurškinja za rak debelog creva i članica odbora za edukaciju pacijenata pri ACS-u, pojasnila je: "Kod mlađih pacijenata simptomi se neretko pogrešno tumače kao hemoroidi ili zatvor, zbog čega se leče konzervativnim metodama."

Prepoznavanje suptilnih znakova i simptoma ključno je za spašavanje života, pogotovo jer se rak debelog creva sve češće dijagnostikuje kod mlađih osoba. "Svrha edukativnih materijala i lista simptoma ACS-a je pomoći pacijentima da jasno opišu svoje sumnje i da razgovor o raku debelog creva bude usmeren na bitne činjenice", dodala je Butros.

Bolest se i dalje češće dijagnostikuje kod starijih osoba. U Ujedinjenom Kraljevstvu će otprilike jedan od 17 muškaraca i jedna od 20 žena oboleti tokom života. Uprkos tome, broj dijagnoza među mlađom populacijom nastavlja rasti.

Prema novom popisu ACS-a, ovo su ključni znakovi upozorenja na koje treba pripaziti:

Dugotrajne promene u varenju

Zatvor, proliv, neuobičajeno uska stolica ili trajna promena uobičajenog pražnjenja creva mogu ukazivati na dublji problem. Neki pacijenti mogu imati osećaj da se creva nisu potpuno ispraznila. Takođe se može javiti pritisak ili nelagoda u rektumu. Ovi simptomi se razvijaju kada tumor uzrokuje upalu ili delimično blokira crevo.

Učestala krv u stolici

Krv u stolici važan je znak upozorenja, posebno ako se pojavi više puta. Istraživanje predstavljeno na kongresu ACS-a 2025. godine analiziralo je pacijente mlađe od 50 godina koji su bili na kolonoskopiji zbog pojave simptoma. Rektalno krvarenje pokazalo se kao najjači pokazatelj dijagnoze raka debelog creva, a rizik za bolest u tom je slučaju bio 8,5 puta veći.

Promene u boji ili izgledu stolice

Izgled stolice može pružiti dodatne tragove. Svetlocrvena, tamna ili crna stolica nalik katranu, kao i pojava sluzi, mogu biti povezani s krvarenjem u probavnom traktu, debelom crevu ili rektumu. Ove promene ne znače uvek da je rak prisutan, ali ih treba proveriti ako potraju ili se ponavljaju.

Neobjašnjive promene opšteg stanja

Rak debelog creva i druga stanja probavnog sistema ponekad uzrokuju simptome koji utiču na celo telo. Neobjašnjiv gubitak težine, stalan umor, slabost, smanjen apetit, mučnina ili povraćanje mogu ukazivati na zdravstveni problem i razlog su za razgovor s lekarom.

Kada potražiti pomoć

Dr. Butros je dodala: "Rak debelog creva vrlo je izlečiv u ranoj fazi, a napredak u hirurgiji omogućuje sve manje invazivne metode lečenja. Zato podstičem pacijente da budu proaktivni i da se posluže ovim popisom kako bi razgovarali sa svojim lekarom o svim zabrinjavajućim promenama u probavi."

Naravno, ako sumnjate na nešto, obratite se lekaru.

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