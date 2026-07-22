Čim otvore oči, mnogi prvo posegnu za telefonom. Proveravaju poruke, društvene mreže, mejlove i vesti, često još dok su u krevetu. Iako deluje kao bezazlen način da se razbudite, ovakav početak dana može da vas odmah izloži velikom broju informacija i obaveza.

Umesto da se postepeno razbudite, mozak odmah počinje da obrađuje različite sadržaje. Jedna poruka može vas iznervirati, loša vest pokvariti raspoloženje, a pogled na veliki broj obaveza stvoriti stres pre nego što ste uopšte ustali iz kreveta.

Zbog toga neki stručnjaci savetuju da telefon ne bude prva stvar za kojom posežete ujutru. Umesto toga, pokušajte da prvih 15 do 30 minuta provedete bez ekrana.

Otvorite prozor, popijte čašu vode, istegnite se ili jednostavno dozvolite sebi da se polako razbudite. Ako imate vremena, kratka šetnja ili nekoliko minuta laganog kretanja mogu biti još bolji početak dana.

Naravno, ne morate potpuno da se odreknete telefona ujutru. Dovoljno je da promenite redosled. Prvo se razbudite, a tek onda proverite poruke i društvene mreže.

Ponekad upravo male promene u svakodnevnoj rutini mogu napraviti veliku razliku. Ako vam dan često počinje u žurbi, nervozi i osećaju da vas obaveze odmah sustižu, možda je vreme da promenite ono što radite u prvih nekoliko minuta nakon buđenja.