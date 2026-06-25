Ovaj recept je odličan za one koji ne žele da spremaju ogromnu količinu zimnice, a vole da u ostavi imaju nekoliko tegli domaćih kiselih krastavaca za salatu, sendviče, burgere, rusku salatu ili uz pečenje.

Sastojci za 3 kg kiselih krastavaca

3 kg manjih krastavaca

oko 2 l vode

500 ml alkoholnog sirćeta

6 ravnih kašika šećera

5 ravnih kašika soli

1 kesica vinobrana

nekoliko grančica mirođije

po želji nekoliko čenova belog luka

po želji zrna bibera i list lovora

Priprema

Krastavce dobro operite, a zatim ih ostavite u hladnoj vodi oko sat vremena. Tako će biti čvršći i hrskaviji kada ih budete stavljali u tegle. Tegle prethodno dobro operite i sterilišite. U svaku možete staviti malo mirođije, jedan čen belog luka, nekoliko zrna bibera i po jedan manji list lovora. Zatim krastavce poređajte uspravno i što gušće, ali pazite da ih ne gnječite. U većoj šerpi sjedinite vodu, sirće, so i šećer. Mešajte dok se sastojci ne otope, a zatim dodajte vinobran i još jednom promešajte. Preliv ne mora dugo da ključa, dovoljno je da bude dobro zagrejan i da se so i šećer potpuno rastope. Vrućim prelivom nalijte krastavce do vrha tegle. Odmah zatvorite poklopcima, poređajte tegle u veći lonac obložen krpom i nalijte vodu do dve trećine njihove visine. Pasterizujte ih oko 15 minuta od trenutka kada voda počne lagano da vri. Posle toga tegle pažljivo izvadite, prekrijte ćebetom ili debljim peškirom i ostavite da se sasvim ohlade. Čuvajte ih na tamnom i hladnijem mestu.

Kako da ostanu hrskavi?

Nemojte koristiti prezrele i mekane krastavce, a tegle nemojte prepuniti. Mirođija je važna ne samo zbog ukusa, već i zato što daje onaj prepoznatljiv miris domaće zimnice. Ako volite izraženiju aromu, dodajte i nekoliko kolutića rena u svaku teglu. Kiseli krastavci su spremni za jelo nakon dve do tri nedelje, ali će njihov ukus biti još bolji kada odstoje malo duže.