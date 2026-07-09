Kardiolozi i dijetolozi neprestano upozoravaju na namirnice koje dugoročno štete zdravlju tako što začepljuju krvne sudove i povećavaju rizik od hipertenzije. Istovremeno savetuju i da jelovnik obogatimo hranom koja pogoduje zdravlju i snižava pritisak.

Ukoliko ne postoji potreba za terapijom, što ćete dijagnostikovati lekari, možete da probate jedan drevni kinesku tehniku koja snižava krvni pritisak bukvalno za pet minuta i to bez lekova.

Lu Hansen, doktor moskovskog fudbalskog kluba "Spartak" objasnio je da je u kineskoj medicini jedna stvar najvažnija a to je pravilan protok krvi do mišića i tkiva.

Ako krv stagnira u nekom delu organizma, onda to mesto postaje "rizično" za razvoj bolesti. Problem se rešava tako što se omogući protok krvi u problematičnoj regiji i dozvoli organizmu da se zaceli. U tome može pomoći masaža, i to posebno dve tačke.

Prvo mesto koje je neophodno "tretirati" je zapravo linija koja prolazi iza ušne resice sve do sredine ključne kosti. Ovu liniju ne smete da pritiskate, niti snažno masirate, jer tako možete izazvati suprotan efekat. Potrebno je da je nežno "mazite" laganim pokretom ruke odozgo na dole, jedva je dodirujući vrhovima prstiju. Ovo ponovite 10 puta sa jedne strane, pa isto toliko i sa druge strane uha i ključne kosti.

Druga regija se nalazi na licu, u nivou ušne resice, tačno pola centimetra od uha i u prvacu ka nosu. Za razliku od prethodne "tačke" ovu treba masirati nešto jače, po moinut sa obe strane. Kružite vrhovima prstiju snažno, ali ne do granice bola, bitno je da osećate kako vršite pritisak na određenu tačku.



Važna napomena: Iako pojedine tehnike opuštanja, masaže ili akupresure mogu nekim ljudima pomoći da se osećaju smirenije i privremeno doprinesu snižavanju krvnog pritiska, one ne mogu zameniti pregled, dijagnozu i terapiju koju je propisao lekar. Ukoliko imate povišen krvni pritisak, ne prekidajte niti menjajte terapiju na svoju ruku. Za svaku promenu načina lečenja ili uvođenje novih metoda obavezno se posavetujte sa svojim izabranim lekarom ili kardiologom, jer je jedino stručno vođena terapija bezbedan način za kontrolu hipertenzije.