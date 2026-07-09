Retrogradni Merkur u znaku Raka već neko vreme unosi konfuziju i osećaj zasićenosti. Dobra vest je da se njegovo retrogradno kretanje završava 23. jula.
Loša vest je da ove nedelje to nije jedini astrološki izazov. Već od 7. jula, Uran i Mars u Blizancima donose niz neočekivanih događaja, nesporazuma i iznenadnih obrta. Istovremeno, retrogradni Neptun dodatno zamagljuje situaciju. Sve će delovati neizvesno, ali će upravo zato sve biti moguće.
Kako se nedelja bude približavala kraju, Mesec će se povezati sa Uranom, a zatim i sa Marsom, donoseći nove promene planova u poslednjem trenutku. Mnogi će biti spremni da rizikuju i donesu odluke koje inače ne bi.
Mlad Mesec u znaku Raka 14. jula se poklapa sa uticajem retrogradnog Merkura. Ova kombinacija pojačava emocije i osetljivost. Neki će osetiti da im se pruža velika prilika, dok će drugi imati utisak da se sprema problem.
Ova nedelja posebno će biti zanimljiva za tri horoskopska znaka.
Za Blizance slede brojna iznenađenja, naročito na poslovnom planu. Susret Urana i Marsa u njihovom znaku unosi dinamiku i nepredvidivost u svakodnevicu. Odluke koje budu donosili mogle bi da imaju posledice koje nisu očekivali, pa će biti važno da dobro razmisle pre nego što naprave naredni korak.
Rakove očekuju razgovori koji bi mogli da promene tok događaja. Spoj mladog Meseca i retrogradnog Merkura u njihovom znaku pojačava važnost komunikacije. Jedna rečenica, nečiji komentar ili priznanje koje nisu očekivali mogli bi potpuno da promene njihov pogled na određenu situaciju.
Device bi ove nedelje mogle da donesu iznenađujuću odluku kada je ljubav u pitanju. Ako već neko vreme razmišljaju o vezi ili osećanjima, spoljne okolnosti mogle bi da ih podstaknu da konačno preseku. Njihova odluka mogla bi da iznenadi i njih same, ali i ljude iz njihovog okruženja. Ipak, s obzirom na nestabilne astrološke uticaje tokom jula, ništa još nije konačno i priča bi mogla da dobije potpuno novi nastavak.
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