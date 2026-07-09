Retrogradni Merkur u znaku Raka već neko vreme unosi konfuziju i osećaj zasićenosti. Dobra vest je da se njegovo retrogradno kretanje završava 23. jula.

Loša vest je da ove nedelje to nije jedini astrološki izazov. Već od 7. jula, Uran i Mars u Blizancima donose niz neočekivanih događaja, nesporazuma i iznenadnih obrta. Istovremeno, retrogradni Neptun dodatno zamagljuje situaciju. Sve će delovati neizvesno, ali će upravo zato sve biti moguće.