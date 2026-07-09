Kupili ste novih šest peškira, izvadili ih iz ambalaže i nakon prvog tuširanja primetili da voda samo sklizne sa njihove površine. Iako deluje kao da je problem u kvalitetu pamuka, najčešći razlog je zapravo tanak silikonski premaz kojim proizvođači tretiraju tkaninu kako bi peškiri u prodavnici izgledali mekano, glatko i privlačno. Taj sloj sprečava upijanje sve dok se potpuno ne ispere.

Zašto novi peškiri u početku slabo upijaju vodu

Premaz koji novim peškirima daje osećaj svilenkaste mekoće istovremeno obavija vlakna i otežava prodor vode. Zbog toga peškir prvih nekoliko korišćenja ne obavlja svoju glavnu funkciju kako treba. Rešenje je jednostavno: operite nove peškire jednom ili dva puta pre prve upotrebe, bez dodavanja omekšivača. U početnom periodu koristite ih i perite češće kako bi se zaštitni sloj u potpunosti uklonio.

Pretrpana mašina može da napravi problem

Kada napunite bubanj do kraja, peškiri nemaju dovoljno prostora da se slobodno okreću tokom pranja. Zbog toga se u njihovim vlaknima zadržavaju ostaci deterdženta, nečistoće sa kože i tragovi kozmetičkih proizvoda, koji mogu napraviti tanak sloj i smanjiti sposobnost upijanja. Najbolje je prati peškire odvojeno od druge odeće i ne puniti mašinu više od polovine kapaciteta.

Omekšivač smanjuje moć upijanja

Iako omekšivač daje prijatan miris i osećaj mekoće, on na vlaknima ostavlja sloj koji može sprečiti upijanje vode. Sličan efekat mogu imati i mirisni dodaci za sušilicu. Ako želite mekane peškire koji i dalje dobro upijaju, bolje je koristiti prirodnije metode, poput vunenih kuglica za sušilicu.

Način sušenja utiče na kvalitet peškira

Ako mokri peškiri dugo ostanu nagomilani, mogu dobiti neprijatan miris, a vlaga pogoduje razvoju buđi. Međutim, ni previsoka temperatura prilikom sušenja nije dobra jer može oštetiti pamučna vlakna i učiniti peškir grubim i tvrdim. Najbolji izbor je sušenje na vazduhu ili korišćenje sušilice na umerenoj temperaturi.

Video: