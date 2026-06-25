Kolagenski suplementi postaju sve popularniji zbog mogućih koristi za kožu, zglobove i mišiće, ali stručnjaci ističu da naučni dokazi još uvek nisu dovoljno jaki.

Analiza velikog broja kliničkih studija pokazuje da suplementi kolagena mogu imati pozitivan efekat na hidrataciju i elastičnost kože, kao i na ublažavanje tegoba u zglobovima i podršku zdravlju mišića.

Ipak, rezultati nisu uvek isti, pa se ne može sa sigurnošću reći da će svi korisnici imati jednake efekte. Jedan od razloga je to što se istraživanja međusobno znatno razlikuju po vrsti kolagena, dozama i načinu primene, što otežava poređenje i donošenje jasnih zaključaka.

Pored toga, veliki broj istraživanja ocenjen je kao metodološki slabiji, najčešće zbog malog broja ispitanika i kratkog perioda praćenja.

Nisu svi kolagenski suplementi isti. Kolagen može poticati iz različitih izvora, uključujući goveda, svinje, živinu, ribu i druge morske organizme. Na tržištu postoje i proizvodi koji se predstavljaju kao biljne alternative kolagenu.

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Razlike postoje i u načinu obrade, što može uticati na njegovu apsorpciju i delovanje u organizmu.

Stručnjaci naglašavaju da na rezultate suplementacije utiču i mnogi drugi faktori kao što su ishrana, izlaganje suncu, kvalitet sna, pušenje, hormonski status i životne navike. Zbog toga je često teško utvrditi da li su pozitivne promene posledica samog kolagena ili drugih okolnosti.

Iako dosadašnja istraživanja pokazuju da kolagenski suplementi mogu doneti određene koristi, naučnici smatraju da su potrebne kvalitetnije i detaljnije studije kako bi se preciznije utvrdilo ko može imati najviše koristi od njihove upotrebe i koje vrste kolagena daju najbolje rezultate, prenosi scitechdaily.com.

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