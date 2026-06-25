Kolagenski suplementi postaju sve popularniji zbog mogućih koristi za kožu, zglobove i mišiće, ali stručnjaci ističu da naučni dokazi još uvek nisu dovoljno jaki.

Analiza velikog broja kliničkih studija pokazuje da suplementi kolagena mogu imati pozitivan efekat na hidrataciju i elastičnost kože, kao i na ublažavanje tegoba u zglobovima i podršku zdravlju mišića.

Ipak, rezultati nisu uvek isti, pa se ne može sa sigurnošću reći da će svi korisnici imati jednake efekte. Jedan od razloga je to što se istraživanja međusobno znatno razlikuju po vrsti kolagena, dozama i načinu primene, što otežava poređenje i donošenje jasnih zaključaka.