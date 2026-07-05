Dok pažljivo pratimo kretanje Merkura, naročito kada je retrogradan, i Venere, planete ljubavi, vredi obratiti pažnju i na Jupiter.

Osim što je fascinantan sa astronomskog aspekta, u astrologiji se smatra planetom sreće, rasta i ekspanzije. Jupiter nas podstiče da prevaziđemo sopstvena ograničenja, zauzmemo svoje mesto i razvijamo se, često brže nego što očekujemo.

Sada, ulaskom Jupitera u Lava, fokus se pomera sa unutrašnjeg sveta na ono što pokazujemo drugima. Vreme je da izađemo iz svoje zone komfora i zakoračimo u centar pažnje.

Tokom prethodne godine, Jupiter u Raku usmeravao je pažnju na privatni život - dom, porodicu, emocionalnu sigurnost, blagostanje i unutrašnji razvoj. Taj period pružio je mnogima priliku da izgrade čvrste temelje i neguju ono što im je zaista važno.

Šta donosi Jupiter u Lavu?

Reč je o tranzitu koji jača naše samopouzdanje, podstiče kreativnost i velikodušnost, ali on ima i negativne aspekte.

Postoji opasnost da želja za priznanjem postane važnija od autentičnosti, kao i da se javi potreba za nadmetanjem sa drugima. Ključ uspeha za sve horoskopske znakove tokom ovog perioda biće pronalaženje ravnoteže između samopouzdanja i potrebe za potvrdom iz spoljnog sveta.

Šta Jupiter u Lavu donosi svakom znaku do 2027. godine?

Za Lavove, Ovnove i Strelčeve predstoji period velikih prilika i važnih životnih prekretnica. Jupiter će ih podstaći da preuzmu više odgovornosti i da se ozbiljnije posvete odnosima, poslu ili projektima koji su im važni. Tokom narednih trinaest meseci imaće osećaj da im sve ide s lakoćom.

Blizanci, Vage i Jarčevi mogu očekivati značajan napredak u profesionalnoj sferi. Jupiter u Lavu pomoći će im da prepoznaju svoje najjače strane i da ih bolje predstave drugima. Za Blizance i Vage to će biti društvenost i komunikacija, dok će Jarčevi imati priliku da pokažu kreativniju i harizmatičniju stranu svoje ličnosti. Ovo je period u kojem bi mogli da dobiju više pažnje i priznanja za svoj rad.

Rakovi, Ribe i Device ulaze u godinu koja bi mogla značajno da ojača njihovo samopouzdanje. Iako često stavljaju potrebe drugih ispred svojih, Jupiter ih sada podseća da i oni zaslužuju glavnu ulogu u sopstvenom životu. Ovaj period može biti izazovan, ali i veoma oslobađajući, naročito kada je reč o ljubavi i ličnim odnosima.