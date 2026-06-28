Letnji dani sa sobom donose visoke temperature, pa telo tada ima posebnu potrebu za osveženjem i hidratacijom. I dok se najčešće oslanjamo na vodu i hladne napitke, i sama ishrana može da igra veliku ulogu u tome kako se osećamo tokom vrućina. Postoje namirnice koje prirodno pomažu da se organizam rashladi i lakše izbori sa sparinom.

Jedan od najjednostavnijih načina da telo ostane hidrirano jeste kroz kokosovu vodu, koja je bogata mineralima i elektrolitima i brzo vraća energiju organizmu. Uz nju, tu je i nana, koja zbog mentola daje trenutni osećaj svežine i često se koristi u vidu ledenih čajeva tokom leta.

U letnjem jelovniku posebno mesto zauzima i zeleno lisnato povrće poput spanaća, rukole i kelja. Ove namirnice sadrže visok procenat vode, lako se vare i ne opterećuju organizam, pa doprinose osećaju lakoće i svežine.

Voće je takođe važan saveznik u borbi protiv vrućina. Bobičasto voće kao što su jagode, borovnice, maline i kupine i to ne samo da osvežavaju, već i hidriraju telo zahvaljujući visokom sadržaju vode i vitamina. Dinja je još jedan letnji favorit, jer gotovo u potpunosti sadrži vodu i pruža trenutni osećaj rashlađenja.

Krastavci i limun takođe spadaju među namirnice koje pomažu organizmu da se rashladi. Krastavac je izuzetno bogat vodom i deluje blago diuretički, dok limun osvežava organizam i često se koristi kao dodatak vodi za instant efekat svežine.

Čak i pečurke imaju svoje mesto u letnjoj ishrani, jer sadrže brojne hranljive materije i mogu doprineti lakšem varanju i osećaju ravnoteže u telu, piše Totally Wellness.

U suštini, letnja ishrana ne mora da bude komplikovana, jer je dovoljno birati lagane, vodene i prirodno osvežavajuće namirnice koje pomažu telu da ostane rashlađeno, hidrirano i u balansu tokom najtoplijih dana.