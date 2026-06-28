Iako se bebe rađaju tokom cele godine, statistika pokazuje da je septembar mesec u kojem na svet dolazi najveći broj dece. Podaci organizacije World of Statistics otkrivaju i koji su datumi rođenja najčešći širom sveta.

Prema ovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći datum rođenja 19. septembar. Na trećem i četvrtom mestu nalaze se 12. i 17. septembar, što dodatno potvrđuje da je septembar mesec sa najvećim brojem rođendana.

S druge strane, najređi rođendan je 29. februar, datum koji se javlja samo u prestupnim godinama, pa ljudi rođeni tog dana svoj pravi rođendan mogu da proslave na tačan datum samo jednom u četiri godine.

Među najmanje uobičajenim datumima rođenja nalazi se i 25. decembar, odnosno Božić, koji zauzima pretposlednje mesto na listi najređih rođendana.