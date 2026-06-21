Ako volite peciva, ova turska burek pita postaje omiljeno rešenje kada vam treba nešto brzo i ukusno. Nema komplikovanog slaganja kora ni dugog spremanja u kuhinji – sve se pripremi za nekoliko minuta, a iz rerne izlazi hrskava spolja i sočna iznutra.

Ova pita osvaja jednostavnošću i bogatim ukusom. Osnova su sir i mleko, a po želji možete dodati peršun ili spanać za dodatnu svežinu.

Priprema je toliko jednostavna da uspeva svima, čak i početnicima u kuhinji.

Sastojci koji su vam potrebni:

  • 1 šolja mleka
  • 2 šolje mrvljenog feta sira
  • 3 žumanceta
  • 3 kore za pitu
  • 4 kašike putera
  • po želji peršun, spanać, susam

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U dubljoj posudi umutite dva žumanceta, zatim dodajte mleko i prethodno otopljen puter. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu, pa ubacite sir.

Dve kore isecite rukama na manje komade i potopite ih u pripremljeni fil. Ostavite da odstoje minut ili dva kako bi lepo upile tečnost, jer to daje sočnost.

Smesu sipajte u podmazan pleh. Preko stavite treću, celu koru i premažite je umućenim žumancetom. Po želji pospite susamom.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok ne dobije lepu zlatnu boju, obično od 20 do 30 minuta.

Tri zlatna pravila da pita uspe iz prve

Pazite na so jer je feta već slana, pa obavezno probajte fil pre nego što dodate još začina.

Izaberite odgovarajući pleh. Ako je previše mali, pita će biti debela i može ostati gnjecava u sredini. Idealna visina je oko dva do tri prsta.

Puter treba da bude potpuno otopljen i blago prohlađen pre mešanja. Ako je grudvast, kore se neće ravnomerno natopiti.

Najbolja je dok je topla, uz čašu hladnog jogurta ili kiselog mleka.

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