Ako volite peciva, ova turska burek pita postaje omiljeno rešenje kada vam treba nešto brzo i ukusno. Nema komplikovanog slaganja kora ni dugog spremanja u kuhinji – sve se pripremi za nekoliko minuta, a iz rerne izlazi hrskava spolja i sočna iznutra.

Ova pita osvaja jednostavnošću i bogatim ukusom. Osnova su sir i mleko, a po želji možete dodati peršun ili spanać za dodatnu svežinu.

Priprema je toliko jednostavna da uspeva svima, čak i početnicima u kuhinji.

Sastojci koji su vam potrebni:

1 šolja mleka

2 šolje mrvljenog feta sira

3 žumanceta

3 kore za pitu

4 kašike putera

po želji peršun, spanać, susam