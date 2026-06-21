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Pravi se za 5 minuta od 5 sastojaka: Turska burek pita sa sirom od koje nećete naći sočniju!
Ako volite peciva, ova turska burek pita postaje omiljeno rešenje.
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