Kosa je, ma koliko to neobično zvučalo, izvrstan pokazatelj našeg zdravlja. Može signalizovati zdravstvene probleme, pa čak i otkriti prehrambene nedostatke. No, i naša kosa ima potrebe koje bismo trebali razumeti, od pravilnog sušenja do razbijanja uobičajenih mitova.

Jedna od najčešćih grešaka koju mnogi od nas prave, a koja može uzrokovati probleme, jeste nanošenje šampona i regeneratora na pogrešna mesta. Frizer, triholog i dermatolog pojašnjavaju za HuffPost zašto je važno zapamtiti jednostavno pravilo: šampon ide na teme, a regenerator na ostatak kose.

Gde koristiti (a gde ne) šampon

Iako se čini očiglednim, vredi ponoviti: šampon treba nanositi tamo gde kosa raste, kako bi se očistila od korena. "Većina šampona namenjena je čišćenju vlasišta, tačnije uklanjanju masnoće i nečistoća oko folikula dlake te, nadamo se, održavanju zdravog mikrobioma vlasišta", rekao je Vilijam Gaunic, sertifikovani triholog i osnivač firme Advanced Trichology.

Šampon je ključan ne samo kao sredstvo za čišćenje, već i za održavanje zdravlja i funkcionalnosti kose. "Zdravo vlasište preduslov je za zdravu kosu i njen rast", dodala je Niki Korzin, frizerka i vlasnica salona Canyon u Kaliforniji.

Međutim, nanošenje šampona direktno na vrhove kose treba izbegavati, pogotovo ako je kosa duga, prirodno suva, tanka ili kovrdžava. "Izbegavanjem nanošenja šampona na vrhove može se očuvati zdraviji lipidni sloj na krajevima kose, što rezultira većim sjajem i lakšim oblikovanjem", objasnio je Gaunic.

U suprotnom, upozorava Korzin, rizikujete pucanje vrhova, s obzirom na to da su oni najsuvlji i najstariji deo kose. Uostalom, šampon će ionako dospeti na vrhove tokom ispiranja pa ga nije potrebno dodatno nanositi.

Kako koristiti regenerator?

Regenerator ima drugačiju svrhu i zato se nanosi na drugi deo kose: kutikulu, odnosno spoljašnji sloj vlasi, ali ne i na teme. "Regenerator je stvoren da obloži i zaštiti vlas kose", rekla je dr. Don Kvin, sertifikovana dermatološkinja i specijalista za gubitak kose. "Njegov zadatak je zagladiti kutikulu kako bi kosa bila mekša i sjajnija."

Gaunic je ponudio slikovito objašnjenje. "Zamislite to kao ljuske na ribi. Nakon pranja, isušujuća priroda šampona ili njegov pH mogu uzrokovati da se te ljuske podignu. Regenerator ih ponovo vlaži i stvara gladak zaštitni sloj, zaglađujući ih i čineći kosu lakšom za rukovanje."

Nanošenje regeneratora na teme može stvoriti neželjene naslage. "Naše vlasište proizvodi vlastitu masnoću, koja prirodno neguje kosu", rekla je Korzin. "Dodavanjem regeneratora na teme, kosa se može samo dodatno zamastiti, a folikuli dlake se mogu začepiti."

To nije sve, jer može doći i do ozbiljnijih problema. "Takvo okruženje može podstaknuti prekomerno razmnožavanje gljivice Malassezia, koja pridonosi stvaranju peruti i iritaciji vlasišta", rekla je Kvin. "Kod osetljivih pojedinaca može doći i do pojave akni na vlasištu i folikulitisa."

Perut takođe može indirektno pridoneti gubitku kose. Gljivica Malassezia stvara nadraženo i upaljeno okruženje koje slabi folikule i uzrokuje ispadanje. Češanje vlasišta zbog peruti samo pogoršava situaciju, a sama perut može biti simptom zdravstvenih stanja koja doprinose gubitku kose. Najjednostavnije je, dakle, nanositi regenerator od sredine kose prema vrhovima.

Može li ova greška uzrokovati ispadanje i stanjivanje kose?

Prvo, važno je razjasniti da gubitak kose i stanjivanje kose nisu isto, i nijedno od toga ne znači nužno da ćete oćelaveti. "Kosa u odvodu ne znači nužno ćelavost", rekla je Korzin. "Tanka kosa ne znači ispadanje i, što je najvažnije, ćelavost se ne događa odjednom."

Ispadanje kose deo je prirodnog ciklusa rasta. Stanjivanje je, s druge strane, proces smanjenja broja vlasi tokom vremena. "Gustina se čini manjom, ali folikule su još uvek žive", objasnila je. "Ćelavost nastupa kada folikule prestanu proizvoditi kosu."

Dr. Kvin pojašnjava razliku: "Gubitak kose je ispadanje iz korena i uključuje privremena stanja poput telogenog efluvija i hronična stanja poput androgene alopecije. Stanjivanje se, s druge strane, odnosi na smanjenje broja ili debljine vlasi, a može se odnositi i na lomljenje kose." Ukratko, gubitak kose događa se u korenu, dok stanjivanje utiče na gustinu.

Može li pogrešna upotreba šampona i regeneratora pridoneti ovim problemima? Odgovor je da, ali indirektno. "Nepravilna upotreba može indirektno dovesti do nakupljanja naslaga ili upale na vlasištu, što kod osetljivih osoba može pogoršati ispadanje", rekla je Kvin. "Preagresivno šamponiranje takođe može ukloniti prirodna ulja s kose, što dovodi do suvoće, krhkosti i lomljenja."

Gaunic dodaje da bi takve posledice nastale tek nakon dugog niza godina. "Takođe, unutrašnji faktori obično igraju veću ulogu u stanjivanju i gubitku kose od spoljašnjih." Ti unutrašnji faktori uključuju zdravstvena stanja poput dermatitisa, pojačan stres, hormonalne promene, nedostatak vitamina i drugo.

Na kraju, tu je i pitanje izgleda. Iako vam se kosa ne stanjuje, može tako izgledati. "Regenerator nanesen na teme može otežati kosu, što stvara utisak smanjenog volumena", rekla je Kvin.

Ako je sve ovo previše informacija, samo se setite saveta koji Korzin uvek daje svojim klijentima: "Šampon je za teme, a regenerator za vrhove."

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