Tajna penaste kajgane ne krije se u pavlaci, krem frešu ili mleku, već u vazduhu. Jedna autorka portala The Kitchn godinu dana je svakodnevno pripremala kajganu i isprobavala različite kulinarske trikove. Na kraju je otkrila da se rešenje nalazi u kuhinjskoj fioci, među sitnicama koje mnogi koriste samo za pripremu kafe – u ručnom aparatu za penu od mleka.

Zašto kajgana često bude suva i žilava?

Većina ljudi jaja umuti viljuškom, sipa ih u zagrejan tiganj i sačeka da se ispeku. Rezultat su neravnomerno sjedinjena belanca i žumanca, kao i tekstura koja nije dovoljno mekana. Problem najčešće nije u tiganju, već u načinu na koji su jaja umućena.

Čak i kada se dugo mute viljuškom ili žicom, u smesi mogu ostati sitni tragovi belanaca koji se kuvaju brže od ostatka. Zbog toga jedan deo kajgane može da se prepeče, dok drugi ostaje nedovoljno pečen.

Šta je ključ penaste kajgane?

Odgovor je jednostavan – vazduh. Kada se u smesu unese dovoljno vazduha pre pečenja, stvaraju se sitni mehurići koji ostaju zarobljeni tokom pripreme. Oni podižu masu i daju kajgani laganu, mekanu i pahuljastu strukturu. Bez toga je teško postići željenu penastu teksturu.

Samo dva sastojka su dovoljna

Iako mnogi smatraju da su pavlaka ili drugi mlečni dodaci neophodni, za dobru kajganu potrebni su samo jaja i so. Mleko može da ublaži ukus, pavlaka da ga učini težim, a krem freš da prekrije prirodnu aromu jaja.

Kako umutiti jaja pomoću aparata za penu od mleka

Jaja razbijte u dublju posudu, dodajte malo soli i uključite ručni aparat za penu od mleka. Posle otprilike jednog minuta mešanja, belanca i žumanca će se potpuno sjediniti, a na površini će se pojaviti sitni mehurići. Upravo oni pokazuju da je smesa dovoljno prozračna za pripremu. Kada je boja ujednačeno žuta i nema tragova belanceta, jaja su spremna za tiganj.

Da biste svaki put dobili dobar rezultat, pratite nekoliko jednostavnih koraka. Najpre umutite jaja sa solju dok se na vrhu ne stvori lagana pena. Zatim zagrejte tiganj sa neprijanjajućom podlogom na blagoj temperaturi i dodajte vrlo malo masnoće. Sipajte umućenu smesu i polako mešajte dok ne počne da se steže. Kajganu sklonite sa šporeta dok je još mekana i blago vlažna, jer će nastaviti da se priprema i nakon serviranja.

Najčešća greška pravi se upravo na kraju pripreme. Ako čekate da kajgana u tiganju izgleda potpuno gotova, velika je verovatnoća da će biti prepečena. Mnogo bolji rezultat dobija se kada se skloni sa vatre dok je još pomalo kremasta.

Zašto je aparat za penu efikasniji od žice za mućenje

Iako žica može da unese određenu količinu vazduha u jaja, taj proces nije dovoljno brz niti ravnomeran. Aparat za penu radi znatno većom brzinom i efikasnije razbija sve delove belanceta, stvarajući ujednačenu i prozračnu smesu. Razlika se najviše primećuje u teksturi gotove kajgane, koja postaje laganija, mekša i znatno pahuljastija. Nakon što jednom isprobate ovaj način pripreme, klasično mućenje viljuškom verovatno vam više neće biti prvi izbor.