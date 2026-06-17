Princeza, koja ima 52 godine i supruga je prestolonaslednika Hakona, godinama se bori sa ozbiljnom bolešću pluća – plućnom fibrozom, dijagnozom koju je dobila još 2018. godine. Ova bolest uzrokuje ožiljke na plućima i postepeno otežava disanje i unos kiseonika.

Prema informacijama iz Univerzitetske bolnice u Oslu, njeno zdravstveno stanje se početkom juna značajno pogoršalo, zbog čega je hitno stavljena na listu za transplantaciju. Lekari su ranije upozorili da bi bez operacije životni vek mogao biti ozbiljno ugrožen. Nakon zahvata, iz bolnice je saopšteno da princeza ostaje pod medicinskim nadzorom i da je očekuje višenedeljni oporavak, što je standardna procedura kod ovakvih intervencija.

Princ Haakon je ranije govorio da je porodica primetila promene u njenom stanju i da su problemi sa disanjem postajali sve izraženiji u prethodnom periodu. Norveški premijer takođe je javno pohvalio princezu zbog otvorenosti o svojoj bolesti, ističući da je time pomogla podizanju svesti kod ljudi koji se suočavaju sa sličnim zdravstvenim problemima.

Priča o Mette-Maritina životu godinama privlači pažnju javnosti - od trenutka kada je kao mlada majka iz naroda upoznala princa Haakona 1999. godine, njihova veza je izazvala veliku pažnju, ali je vremenom postala jedna od najstabilnijih kraljevskih priča u Norveškoj.