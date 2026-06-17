Pacov

Danas ćete imati jaku želju da sve ostavite i pobegnete na more. Nije važno što nemate ni kartu, ni godišnji odmor, ni dovoljno novca – u mislima ste već na plaži. Talasi, sunce i ležaljka delovaće primamljivije od svih obaveza. Umesto impulsivnih odluka, priuštite sebi mali mentalni predah.

Preporuka: Zatvorite oči na 15 minuta i zamislite da ste na moru. Posle toga ćete mnogo lakše nastaviti dan.

Bik

Danas ćete se nesvesno porediti sa drugima. Možda sa kolegom koji duže ostaje na poslu, komšijom koji stalno nešto radi ili partnerom koji deluje smirenije od vas. Takva takmičenja nemaju smisla.

Preporuka: Poređenje sa drugima zamenite poređenjem sa sobom od juče.

Tigar

Osetićete nalet energije i samopouzdanja. Sve će vam delovati lakše nego inače i upravo zato je pravi trenutak da završite nešto što već dugo odlažete.

Preporuka: Iskoristite energiju za jedan važan zadatak, a ostalo ostavite za naredne dane.

Zec

Danas ćete se truditi da izgledate zauzeto kako biste izbegli dodatne obaveze. Malo glume moglo bi da vam pomogne, ali nemojte preterivati.

Preporuka: Ako vas uhvate nespremne, recite da prikupljate informacije – to uglavnom prolazi.

Zmaj

Poželećete da konačno sredite svoje finansije. Računi, troškovi i planovi za štednju tražiće vašu pažnju.

Preporuka: Pogledajte koliko ste potrošili prošle nedelje. Istina je uvek bolja od nagađanja.

Zmija

Danas ćete imati osećaj da ste najpametnija osoba u prostoriji. I verovatno ćete biti u pravu. Videćete tuđe greške i znaćete kako stvari mogu bolje da se urade.

Preporuka: Najveća mudrost danas biće da prećutite ono što ne mora da se kaže.

Konj

Internet prodavnice biće vam posebno zanimljive. Gledaćete, porediti i dodavati proizvode u korpu, ali ćete teško doneti odluku.

Preporuka: Kupite sebi neku sitnicu bez previše razmišljanja. Važno je da prelomite.

Koza

Bićete šarmantni i raspoloženi za flert. Prijaće vam pažnja i komplimenti, ali pazite da ne pređete granicu.

Preporuka: Udelite nekome iskren kompliment bez skrivenih namera.

Majmun

Već ćete maštati o vikendu i praviti planove koji zvuče savršeno. Problem je što ćete želeti da stignete na deset mesta odjednom.

Preporuka: Prepolovite listu planova i ostavite samo ono što zaista možete da ostvarite.

Petao

Danas ćete imati potrebu da ispravljate tuđe greške. Biće vam teško da gledate kako drugi rade stvari na svoj način.

Preporuka: Ako vas niko nije pitao za savet, nemojte se mešati.

Pas

Bićete zatrpani sitnim molbama. Svi će tražiti savet, pomoć ili uslugu, a vi ćete teško reći „ne“.

Preporuka: Posle treće molbe danas slobodno odbijte sledeću bez osećaja krivice.

Svinja

Bićete umorni i pokušavaćete da pronađete krivca za to. Istina je jednostavna – potrebno vam je više pravog odmora.

Preporuka: Isključite telefon na sat vremena i posvetite se sebi. Bićete iznenađeni koliko će vam prijati.