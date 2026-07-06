Erling Haland bio je junak pobede Norveške nad Brazilom rezultatom 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva, pošto je postigao oba gola i odveo svoju reprezentaciju u četvrtfinale.

Nakon utakmice, veliko slavlje nastavilo se u svlačionici, gde su fudbalere iznenadili članovi norveške kraljevske porodice. Posebnu pažnju privukao je snimak na kojem se vidi kako se Haland, bez majice i sa osmehom na licu, srdačno pozdravlja i grli princezu Ingrid Aleksandru, buduću kraljicu Norveške.

Princeza Ingrid Aleksandra, ćerka prestolonaslednika Hokona i princeze Mete-Marit, u svlačionicu je stigla zajedno sa svojim bratom, princom Svereom Magnusom. Tokom posete razgovarala je sa svim reprezentativcima i čestitala im na velikom uspehu.

Dvadesetdvogodišnja princeza već je ranije pružila podršku reprezentaciji na Svetskom prvenstvu, a njen dolazak ovog puta imao je poseban značaj za igrače i navijače. U međuvremenu, pažnju norveške javnosti privlači i zdravstveno stanje princeze Mete-Marit, koja je nedavno bila podvrgnuta transplantaciji pluća.