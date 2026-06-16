Velika tragedija dogodila se na grčkom ostrvu Evija, gde je dvadesetjednogodišnja devojka izgubila život nakon uboda ose.

Prema informacijama koje prenose grčki mediji, mladoj ženi je iznenada pozlilo ubrzo nakon uboda. Porodica navodi da je neposredno pre kolapsa primetila da ju je ubola osa, nakon čega je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Lekari su odmah započeli reanimaciju i primenili sve raspoložive mere kako bi joj spasli život. Borba je trajala satima, ali uprkos naporima medicinskog tima, devojka je preminula.

Prema dosadašnjim informacijama, u bolnicu je stigla u veoma teškom stanju. Tragedija je potresla porodicu, ali i zdravstvene radnike koji su učestvovali u pokušajima spasavanja.

Telo preminule prevezeno je u bolnicu u Halkidi, gde će obdukcija utvrditi tačan uzrok smrti i da li je u pitanju bila teška alergijska reakcija na ubod insekta.

Kako prepoznati opasnu reakciju na ubod ose?

Kod većine ljudi ubod ose izaziva bol, crvenilo i otok na mestu uboda. Međutim, kod osoba koje su alergične može doći do anafilaktičke reakcije, stanja koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Najčešći simptomi ozbiljne alergijske reakcije su:

otežano disanje i gušenje

oticanje usana, jezika ili grla

ubrzan ili slab puls

vrtoglavica i gubitak svesti

osip po celom telu

nagli pad krvnog pritiska

Šta uraditi ako vas ubode osa?

Stručnjaci savetuju da se osoba odmah udalji od mesta gde se nalaze insekti, a mesto uboda rashladi hladnom oblogom ili ledom umotanim u tkaninu.

Ukoliko se pojave simptomi poput otežanog disanja, vrtoglavice ili oticanja lica i grla, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Osobe koje znaju da su alergične na ubode pčela ili osa trebalo bi da sa sobom uvek nose adrenalin u autoinjektoru ukoliko im je propisan od strane lekara.

Kako se zaštititi tokom leta?

Tokom boravka u prirodi preporučuje se izbegavanje jakih parfema, ostavljanje otvorenih slatkih napitaka i hrane na otvorenom, kao i nošenje svetlije odeće koja manje privlači insekte.

Poseban oprez potreban je tokom letovanja, piknika i boravka u baštama i voćnjacima, gde su ose i pčele najaktivnije tokom toplih letnjih dana.

Iako su teške alergijske reakcije retke, lekari upozoravaju da svaka nagla promena stanja nakon uboda insekta zahteva hitnu reakciju jer pravovremena pomoć može biti presudna.