Ako vas leti često zaboli glava čim upeče sunce ili se sprema nevreme, niste jedini. Ljudi koji muku muče sa migrenama dobro znaju da im vrućina i nagle promene vremena mogu pokvariti ceo dan.

Lekari upozoravaju da tokom letnjih meseci postoje tri najčešća okidača koja kod mnogih izazivaju napade migrene, a problem je što na neke od njih gotovo i ne obraćamo pažnju.

Kad sunce "udari u glavu"

Neurolog dr Emad Estemalik navodi da su velike vrućine jedan od najčešćih razloga zbog kojih se migrene leti javljaju češće nego inače.

Kada temperatura naglo skoči, organizam je pod dodatnim opterećenjem. Mnogi provode sate na suncu, ne unose dovoljno tečnosti i tek kada glavobolja počne da "seče", shvate da su preterali.

Narodski rečeno, kad sunce upeče, a vi zaboravite flašicu vode, organizam brzo pošalje račun na naplatu.

Nagla promena vremena pravi haos

Mnogi ljudi kažu da "osećaju kišu u kostima", a osobe sa migrenama često mogu da osete promenu vremena i pre meteorologa.

Nagli pad ili rast atmosferskog pritiska, dolazak hladnog fronta ili velika promena temperature mogu da budu ozbiljan okidač za glavobolju. Nije retkost da se migrena javi baš nekoliko sati pre nevremena.

Grmljavina i pljuskovi nisu bezazleni

Treći veliki neprijatelj osoba koje pate od migrena jesu letnje oluje, grmljavina i jaki pljuskovi.

Mnogi primećuju da ih glava zaboli baš kada se nebo zamrači i kada vazduh postane težak i sparan. Stručnjaci smatraju da kombinacija promene pritiska, vlage i električnih pražnjenja u atmosferi može dodatno da pogorša stanje kod osetljivih ljudi.

Šta može da pomogne?

Vreme ne možemo da promenimo, ali možemo da se pripremimo.

Lekari savetuju da osobe koje imaju migrene uvek kod sebe nose terapiju koju im je preporučio lekar i da reaguju čim osete prve simptome.

Posebno je važno da tokom leta pijete dovoljno vode, ne preskačete obroke i izbegavate dugo izlaganje suncu, naročito u najtoplijem delu dana.

Jedna od najčešćih grešaka je čekanje da glavobolja "prođe sama". Kod migrene to često znači samo da će bol postati još jači.

Ako znate da vam promene vremena ne prijaju, pratite prognozu i na prve znakove nevremena ili velikih vrućina pokušajte da usporite tempo, sklonite se sa sunca i unesete dovoljno tečnosti. Nekad upravo te sitnice naprave najveću razliku.