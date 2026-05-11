Kad telo ne proizvodi dovoljno hormona insulina razvija se dijabetes tipa 2. Simptomi koji ukazuju na ovo stanje su, između ostalog, osećaj velikog umora, problemi sa bešikom i čest odlazak u toalet i rane koje sporo zarastaju.

Najvažnije je ovu bolest primetiti na vreme kako bi se kontolisala na pravi način i sprečile ozbiljne posledice. Prvi simptom koji signalizira da telu preti razvoj dijabetesa tipa 2 javlja se na koži, zaključili su lekari. Ovaj znak mnogi ignorišu, a upravo on može znatno da pomogne u kontrolisanu ovog stanja.

Ukoliko na telu počnu da se razvijaju tamni pečati, bilo bi dobro posetiti lekara. Kod 90 posto pacijenata koji boluju od dijabetesa zabeležene su promene na koži u pogledu tamnijih, crvenih do bordo, pečata koji svrbe i iritiraju. Ova promena na koži se najčešće javlja na prevojima tela ili vratu.

"Ovo je u velikom broju slučajeva prvi simptom dijabetesa. Obično se pojavljuje na delovima tela kao što je pazuh, prepone, između prstiju na rukama ili nogama, ali se može javiti i na vratu. Ukolik primetie ovakvu promenu na koži koja traje danima bilo bi dobro proveriti zdravstveno stanje.", kaže doktor Majk za portal Diabetes.co.uk.