Jedan od najrasprostranjenijih zdravstvenih problema je povećanje krvnog pritiska. Slede simptomi kao što su loše raspoloženje, glavobolja, nesanica i drugi problemi vezani za opšte raspoloženje i zdravlje. Krvni pritisak može da varira više od jednog dana, a normalni krvni pritisak je individualan.

Jedna od najčešćih nedoumica je to koje su dobre vrednosti krvnog pritisak a odakle počinje visok krvni pritisak. Najstariji čitaoci ovg teksta se sigurno sećaju da je nekad davno za normalne vrednosti krvog pritiska važila nekakava formula: godine života + 100. Malo ko će se setiti da je pre nešto više od deset godina bio uveden i pojam prehipertenzija (koji više nije u upotrebi).

Velika i brojna naučna istraživanje koja već, neretko, traju decenijama nam donose nove rezultate i na osnovu njih se postavljaju ili menjaju granice dobrog i povišenog krvnog pritiska.

Stanje : rezultati

Hipotenzija (nizak pritisak): Ispod 90/60 mmHg

Normalno stanje: Ispod 120/80 mmHg

Prehipertenzija: 120/80 do 139/89 mmHg

Hipertenzija prvi nivo: 140/90 do 159/99 mmHg

Hipertenzija drugi nivo: Preko 160/100 mmHg

Međutim, vrednosti normalnog krvnog pritiska zavise od godina i pola, pa je tako očekivano da muškarci imaju nešto veći pritisak od žena, kao i da se granica vrednosti normalnog pritiska sa godinama povećava.

Godine: Žene / Muškarci

15–18: 117/77 mmHg / 120/85 mmHg

19–24: 120/79 mmHg / 120/79 mmHg

25–29: 120/80 mmHg / 121/80/ mmHg

30–35: 122/81 mmHg / 123/82 mmHg

36–39: 123/82 mmHg / 124/83 mmHg

40–45: 124/83 mmHg / 125/83 mmHg

46–49: 126/84 mmHg / 127/84 mmHg

50–55: 129/85 mmHg / 128/85 mmHg

56–59: 130/86 mmHg / 131/87 mmHg

60+: 134/84 mmHg / 135/88 mmHg