Promena životnih navika je najefikasniji lek. Čak i mali gubitak težine (3–5%) značajno smanjuje mast u jetri i poboljšava osetljivost na insulin.

Šta treba uključiti u ishranu:

Voće i povrće: Bogato antioksidansima koji smanjuju upalu. Posebno se izdvaja zeleno lisnato povrće (npr. spanać).

Hrana bogata vlaknima: Ovsena kaša, mahunarke (pasulj, sočivo) i integralne žitarice pomažu u kontroli težine i šećera.

Nemasni i biljni proteini: Živinsko meso, tofu, kao i soja (koja snižava trigliceride).

Masna riba: Losos, sardine i pastrmka su odličan izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upalu.

Orašasti plodovi i semenke: Orasi poboljšavaju funkciju jetre, a suncokretovo seme obezbeđuje vitamin E koji štiti ćelije.

Kafa i kurkuma: Kafa smanjuje abnormalne enzime jetre, dok kurkuma (kurkumin) pomaže u njenom oporavku.

Šta obavezno treba izbegavati:

Alkohol: Direktno oštećuje ćelije jetre.

Dodati šećer i fruktozu: Glavni krivci za nakupljanje masti (slatkiši, gazirani sokovi).

Prženu hranu i crveno meso: Bogati su nezdravim i zasićenim mastima.

Rafinisane ugljene hidrate: Beli hleb, beli pirinač i testeninu.

Visok unos soli: Dovodi do zadržavanja vode i opterećuje organizam.

Dodatne preporuke za zdrav način života

Pored ishrane, ključni faktori za oporavak jetre su: