Promena životnih navika je najefikasniji lek. Čak i mali gubitak težine (3–5%) značajno smanjuje mast u jetri i poboljšava osetljivost na insulin.
Šta treba uključiti u ishranu:
Voće i povrće: Bogato antioksidansima koji smanjuju upalu. Posebno se izdvaja zeleno lisnato povrće (npr. spanać).
Hrana bogata vlaknima: Ovsena kaša, mahunarke (pasulj, sočivo) i integralne žitarice pomažu u kontroli težine i šećera.
Nemasni i biljni proteini: Živinsko meso, tofu, kao i soja (koja snižava trigliceride).
Masna riba: Losos, sardine i pastrmka su odličan izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upalu.
Orašasti plodovi i semenke: Orasi poboljšavaju funkciju jetre, a suncokretovo seme obezbeđuje vitamin E koji štiti ćelije.
Kafa i kurkuma: Kafa smanjuje abnormalne enzime jetre, dok kurkuma (kurkumin) pomaže u njenom oporavku.
Šta obavezno treba izbegavati:
Alkohol: Direktno oštećuje ćelije jetre.
Dodati šećer i fruktozu: Glavni krivci za nakupljanje masti (slatkiši, gazirani sokovi).
Prženu hranu i crveno meso: Bogati su nezdravim i zasićenim mastima.
Rafinisane ugljene hidrate: Beli hleb, beli pirinač i testeninu.
Visok unos soli: Dovodi do zadržavanja vode i opterećuje organizam.
Dodatne preporuke za zdrav način života
Pored ishrane, ključni faktori za oporavak jetre su:
Redovna fizička aktivnost: Najmanje 30 minuta umerenog vežbanja dnevno (brzo hodanje, plivanje, bicikl).
Kontrola lipida u krvi: Održavanje zdravog nivoa holesterola i triglicerida.
