Kafa je toliko popularan napitak da je u nekim zemljama njen nivo konzumacije odmah iza vode.

Osim što pomaže da se osećate manje umorno i budnije, kofein iz kafe može poboljšati raspoloženje, rad mozga i fizičke performanse. Takođe može doprineti mršavljenju i pomoći u zaštiti od bolesti poput dijabetesa tipa 2, Alzheimer's disease i srčanih oboljenja.

Mnogi ljudi vole da piju kafu čim ustanu. Ipak, pojedini smatraju da ispijanje kafe na prazan stomak može biti štetno za zdravlje.

Da li kafa izaziva probleme sa varenjem?

Istraživanja pokazuju da gorčina kafe može podstaći stvaranje želudačne kiseline.

Zbog toga mnogi veruju da kafa iritira želudac, pogoršava simptome crevnih poremećaja poput Irritable Bowel Syndrome (IBS) i izaziva gorušicu, čir, mučninu, refluks kiseline i loše varenje.

Neki smatraju da je ispijanje kafe na prazan stomak posebno problematično jer nema hrane koja bi zaštitila želudačnu sluznicu od kiseline.

Međutim, istraživanja nisu pronašla jaku vezu između konzumiranja kafe i problema sa varenjem, ali bez obzira na to da li se kafa pije na prazan stomak ili uz obrok.

Iako je mali broj ljudi veoma osetljiv na kafu i redovno ima gorušicu, povraćanje ili loše varenje, učestalost i jačina ovih simptoma uglavnom ostaju iste bez obzira na to da li kafu piju pre ili posle jela.

Ipak, važno je obratiti pažnju na reakcije sopstvenog organizma. Ako primetite da vam kafa na prazan stomak izaziva nelagodnost, a uz obrok ne, možda bi trebalo da promenite naviku.

Zaključak: Kafa povećava stvaranje želudačne kiseline, ali kod većine ljudi ne izaziva probleme sa varenjem. Zato je za većinu ljudi ispijanje kafe na prazan stomak bezbedno.

Da li kafa povećava hormone stresa?

Još jedno često mišljenje jeste da kafa na prazan stomak može povećati nivo hormona stresa, tj. kortizola.

Kortizol proizvode nadbubrežne žlezde i on pomaže u regulaciji metabolizma, krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Međutim, dugotrajno povišen nivo ovog hormona može izazvati zdravstvene probleme, uključujući gubitak koštane mase, visok krvni pritisak, dijabetes tipa 2 i srčane bolesti.

Nivo kortizola prirodno je najviši ujutru nakon buđenja, zatim opada tokom dana i ponovo raste u ranim fazama sna.

Zanimljivo je da kafa može podstaći proizvodnju kortizola. Ipak, kod ljudi koji redovno piju kafu ovaj efekat je znatno slabiji, a neka istraživanja čak ne pokazuju nikakav porast kortizola.

Takođe nema dokaza da ispijanje kafe uz hranu smanjuje ovaj efekat.

Čak i kod ljudi koji kafu ne piju često, eventualni porast kortizola obično je privremen.

Zbog toga nema mnogo razloga za brigu da bi takav kratkotrajan porast mogao izazvati dugoročne zdravstvene posledice.

Zaključak: Kafa može privremeno povećati nivo kortizola, ali bez obzira na to da li je pijete na prazan stomak ili uz hranu, malo je verovatno da će to izazvati zdravstvene probleme.

Ostale moguće nuspojave

Kafa može imati i druge neželjene efekte, bez obzira na to kada je pijete.

Kofein može izazvati zavisnost, a genetika kod nekih ljudi može dovesti do veće osetljivosti na njega.

To je zato što redovno konzumiranje kafe može promeniti hemiju mozga, pa su s vremenom potrebne veće količine kofeina da bi se postigao isti efekat.

Prekomeran unos može dovesti do anksioznosti, nemira, ubrzanog rada srca i pogoršanja napada panike. Kod nekih ljudi može izazvati glavobolje, migrene i povišen krvni pritisak.

Zbog toga većina stručnjaka preporučuje da dnevni unos kofeina ne prelazi oko 400 mg, što je približno 4 do 5 šoljica kafe.

Pošto efekti kofeina mogu trajati i do 7 sati kod odraslih, kafa može poremetiti san, posebno ako se pije kasnije tokom dana.

Kofein takođe lako prolazi kroz placentu, a njegovi efekti mogu trajati znatno duže kod trudnica i beba. Zato se trudnicama savetuje da ograniče unos na 1 do 2 šoljice dnevno.

Važno je naglasiti da ispijanje kafe na prazan stomak ne utiče na učestalost niti jačinu ovih nuspojava.

Zaključak

Mnogi ljudi vole da popiju kafu čim ustanu, pre doručka.

Uprkos uvreženim mitovima, postoji vrlo malo naučnih dokaza da je ispijanje kafe na prazan stomak štetno. Najverovatnije kafa ima isti efekat na organizam bez obzira na to kada je pijete.

Ipak, ako primetite probleme sa varenjem kada pijete kafu na prazan stomak, pokušajte da je konzumirate uz hranu. Ako primetite poboljšanje, možda bi bilo korisno da prilagodite svoju rutinu.