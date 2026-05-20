Idealna telesna težina ne predstavlja samo broj na vagi zbog kog se osećate nezadovoljno kada stanete pred ogledalo. Ona je usko povezana sa rizikom od dijabetesa, visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja.

Iako se indeks telesne mase godinama koristi kao glavno merilo, sve više stručnjaka smatra da BMI ne daje potpunu sliku zdravstvenog stanja. Zbog toga se primenjuju preciznije formule koje uzimaju u obzir visinu, telesnu građu i godine života.

Zašto BMI nije dovoljan pokazatelj idealne težine

Indeks telesne mase računa se tako što se telesna težina u kilogramima podeli kvadratom visine izražene u metrima. Prema standardnim vrednostima, BMI manji od 18,5 ukazuje na pothranjenost, dok vrednosti iznad 30 označavaju različite stepene gojaznosti.

Međutim, ovaj sistem ne pravi razliku između mišićne mase i masnih naslaga. Takođe ne uzima u obzir godine niti prirodnu telesnu konstituciju. Zbog toga sportista sa razvijenim mišićima i osoba sa viškom kilograma mogu imati isti BMI, iako je njihovo zdravstveno stanje potpuno drugačije.

Krefova formula za određivanje idealne telesne težine

Kao jedna od alternativa često se navodi Krefova formula, koja pokušava preciznije da izračuna optimalnu telesnu težinu na osnovu visine i starosne dobi.

Metoda razlikuje tri osnovna tipa telesne građe:

prosečnu građu

krupniju građu sa širokim ramenima i jačom koštanom strukturom

sitniju građu sa užim zglobovima i tanjom konstrukcijom kostiju

Kako se izračunava idealna telesna težina prema Krefovoj formuli

Osnovna formula glasi: (visina u centimetrima minus 100) plus (godine podeljene sa 10), a zatim se rezultat množi korekcionim faktorom. Taj faktor zavisi od tipa telesne građe, pa se dobijena vrednost prilagođava individualnim karakteristikama.

To znači da dve osobe iste visine i godina mogu dobiti različite rezultate ukoliko jedna ima krupniju, a druga sitniju građu. Na taj način procena postaje preciznija od klasične BMI tabele.

Obim struka kao važan pokazatelj zdravlja

Jedan od najjednostavnijih načina za procenu zdravstvenog rizika jeste merenje obima struka. Ukoliko je obim struka manji ili jednak polovini visine, količina masnog tkiva uglavnom se smatra normalnom.

Na primer, osoba visoka 170 centimetara trebalo bi da ima obim struka manji od 85 centimetara. Veće vrednosti mogu ukazivati na povećanu količinu visceralne masti koja se nakuplja oko unutrašnjih organa.

Odnos struka i kukova otkriva raspored masnih naslaga

Odnos između obima struka i kukova pruža dodatne informacije o rasporedu masnog tkiva u organizmu. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, povećan zdravstveni rizik postoji kod:

muškaraca čiji je odnos veći od 0,9

žena čiji je odnos veći od 0,85

Kako kombinovati različite metode

Idealna telesna težina ne može se svesti na jednu univerzalnu brojku. Na nju utiču visina, godine, građa tela i raspored masnih naslaga.

Zbog toga stručnjaci preporučuju kombinovanje više metoda umesto oslanjanja na samo jednu formulu. Uporedite rezultate BMI indeksa, Krefove formule i merenja struka i kukova kako biste dobili realniju sliku o svom zdravstvenom stanju i optimalnoj telesnoj težini.

