Ako vam u poslednje vreme novac samo prolazi kroz ruke, postoji način da to promenite. Postoji mnogo narodnih verovanja o privlačenju novca u kuću, a ovo je jedno od njih.

Potrebna vam je samo jedna namirnica koju imate u kuhinji. Ljudi koji su primenili ovaj trik za privlačenje novca tvrde da deluje.

Pospite jedan začin

Uzmite malo soli i pospite na podprozorske daske. Ostavite da stoji dok ne primetite da se vaša finansijska situacija poboljšala. Tada so treba da sklonite, ali je nikako ne dirajte rukama, već je počistite metlom ili krpom i bacite u kesu. Odnesite daleko od kuće i bacite ili zakopajte u zemlju. Naš narod veruje da će to privući novac u kuću.

Ruzmarin u saksiji

Kupite saksiju sa ruzmarinom i gajite kao sobnu biljku, jer se veruje da privlači novac i blagostanje u kuću. U narodu postoji i verovanje da će grančica ruzmarina okačena iznad ulaznih vrata štititi taj dom od negativne energije, a privlačiće sreću.

