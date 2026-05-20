Kafa može da vam ulepša jutro i razbudi vas (i da bude ukusna, takođe!) — ali da li zaista može da poboljša mentalno zdravlje?

Nova studija ukazuje na povezanost, posebno ako pogodite „zlatnu sredinu“ od dve do tri šolje dnevno.

Studija o kafi, objavljena u časopisu Journal of Affective Disorders, koristila je podatke iz UK Biobank istraživanja, koje obuhvata različite demografske i zdravstvene informacije od skoro 500.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Modeliranje je pokazalo da su ljudi koji piju umerene količine kafe imali najmanju verovatnoću da pate od stresa ili poremećaja raspoloženja u poređenju sa onima koji je uopšte ne piju. (Dakle, slobodno naručite još jednu ledenu kafu!)

Međutim, studija je otkrila da postoji tačka u kojoj se postiže optimalan efekat na mentalno zdravlje — a to su dve šolje kafe dnevno (najviše tri).

Ako pijete previše kafe, možete se izložiti problemima povezanim sa preteranim unosom kofeina, uključujući ubrzan rad srca, osećaj anksioznosti ili uznemirenosti i probleme sa snom — što nikako ne pomaže raspoloženju ni stresu! (Imajte na umu da se u studiji šoljom smatra porcija od oko 240 ml, pa veći napici mogu već pokriti potrebnu količinu.)

Opcija bez kofeina

A za ljubitelje kafe bez kofeina— bez brige: ovde nije reč samo o kofeinu, jer je i kafa bez kofeina pokazala slične efekte zaštite mentalnog zdravlja.

Druga studija, objavljena u časopisu Nature Communications u aprilu, možda ukazuje na pravi razlog — a to je naša crevna mikrobiota. Ljudi koji piju kafu (bilo sa kofeinom ili bez njega) imali su drugačiji mikrobiom i niže rezultate stresa, depresije i impulsivnosti u poređenju sa onima koji ne piju kafu.

Lekari upozoravaju i da veoma vruća kafa može biti problematična za organizam, zbog čega se savetuje da se sačeka nekoliko minuta nakon kuvanja pre konzumiranja. Smatra se da je kafa najprijatnija za piće nakon šest do sedam minuta, kada se dovoljno prohladi.

Bonus video: