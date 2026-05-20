Internetom već godinama kruže takozvane karte lica koje tvrde da mesto na kome se pojavljuju bubuljice otkriva probleme s određenim organima. Međutim, važno je naglasiti da za većinu tih tvrdnji ne postoji naučna potvrda. Nauka potvrđuje da su bubuljice rezultat kombinacije faktora od hormona i genetike do nege kože, ishrane i svakodnevnih navika.

Upravo zato moderni pristup mapiranju lica ne traži uzroke u unutrašnjim organima nego u merljivim spoljnim i biološkim činiocima koje možemo da kontrolišemo ili bar ublažimo.

Uz liniju kose

Uz liniju kose bubuljice koje se pojavljuju u tom području najčešće nastaju kao reakcija na guste proizvode za kosu kao što su kreme, ulja, vosak i drugi preparati koji sadrže mineralna ulja ili slične komedogene sastojke. Ovi sastojci mogu da formiraju film na koži i u području folikula dlake, što otežava normalno izlučivanje sebuma.

Na obrazima

Kada se pore zapuše, nastaje idealno okruženje za razvoj akni. Kod osoba koje primećuju bubuljice u ovoj regiji preporučuje se izbegavanje teških i masnih proizvoda za kosu, prelazak na nekomedogene formulacije, pranje lica nakon korišćenja proizvoda, kao i povremeno korišćenje šampona za dubinsko čišćenje vlasišta i kože.

Na bradi i vilici

Na bradi i vilici, za razliku od nekih drugih tvrdnji iz karte lica, povezanost akni u tom području s hormonima ima naučnu podlogu. Hormonske promene, naročito povećan nivo androgena, mogu da podstaknu pojačano lučenje sebuma. To dovodi do začepljenja pora i nastanka dubokih, često bolnih upalnih akni. Ove promene se najčešće javljaju nekoliko dana pre menstruacije i tokom hormonalnih oscilacija.

U T-zoni

U T-zoni, koja obuhvata čelo, nos i bradu, prirodno se nalazi veći broj lojnih žlezda, zbog čega je ovo područje sklonije pojačanom lučenju sebuma i nastanku akni. Stres ne mora direktno da poveća proizvodnju masnoće u koži, ali može da pogorša postojeće upalne procese i učini bubuljice izraženijim. Pored toga, loš kvalitet sna dodatno može da naruši regeneraciju kože. Istraživanja pokazuju da su osobe koje su hronično umorne ili ne spavaju dovoljno sklonije problemima s aknama, što ukazuje na važnu povezanost između sna i zdravlja kože.

Upravljanje ovim faktorima uključuje redovnu higijenu i dovoljan broj sati odmora, tehnike opuštanja i redovnu fizičku aktivnost koja pomaže u regulaciji stresa. Dodatno, važno je izbegavati dodirivanje lica jer se time bakterije, ulja i nečistoće direktno prenose u pore.

Video: