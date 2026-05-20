Neki muškarci osvajaju na prvi pogled, svojom harizmom, samopouzdanjem i misterioznom energijom. Ipak, upravo zbog tih osobina sa njima često nije lako održati stabilnu vezu.
Prema astrologiji, muškarci rođeni u znaku Škorpije važe za jedne od najkomplikovanijih partnera u ljubavi. Poznati su po snažnom karakteru, intenzivnim emocijama i izraženoj strasti. Njihova pojava retko koga ostavlja ravnodušnim, a mnoge žene privlači njihova tajanstvenost i zatvorenost.
Škorpije teško pokazuju emocije
Muškarci u znaku Škorpije deluju hladno i samouvereno, ali emocije doživljavaju veoma intenzivno. Problem je u tome što ih retko otvoreno pokazuju, pa partnerke često imaju osećaj da ne mogu u potpunosti da ih razumeju.
Škorpije ne vole površne odnose i veoma brzo prepoznaju neiskrenost. U ljubavi traže potpunu posvećenost i poverenje, a kada osete izdaju ili razočaranje, teško opraštaju.
Veze sa njima su pune strasti
Ljubavni odnosi sa muškarcima Škorpijama često su veoma strastveni, ali i emocionalno zahtevni. Oni vole snažno, duboko i intenzivno, ali istovremeno žele kontrolu u vezi i teško podnose kada stvari ne idu po njihovim pravilima.
Zbog toga veze sa njima mogu biti pune uspona i padova, jakih emocija i ljubomore.
Teško ih je zaboraviti
Astrolozi smatraju da muškarci Škorpije ostavljaju snažan utisak na ljude koje vole. I kada veza završi, mnoge žene priznaju da ih je teško preboleti ili zaboraviti.
Iako umeju da budu komplikovani i emotivno zatvoreni, kada iskreno vole postaju izuzetno odani, zaštitnički nastrojeni i spremni da učine sve za osobu do koje im je stalo.
