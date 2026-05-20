Stručnjaci upozoravaju da i sveže skuvana kafa i ona koja dugo stoji mogu uticati na ukus i kvalitet napitka. Već nakon oko 30 minuta kafa počinje da gubi aromu i intenzitet, dok se kod kafe sa mlekom javlja i rizik od razvoja bakterija.

Crna kafa bez mleka i šećera smatra se zdravijom opcijom i može bezbedno da stoji nekoliko sati, iako joj ukus više neće biti isti kao odmah nakon kuvanja. Kafa pripremljena hladnim postupkom može da se čuva u frižideru i do nedelju dana, dok klasično kuvana ohlađena kafa treba da se popije u roku od 24 sata.

Kafa sa mlekom mnogo se brže kvari, posebno na višim temperaturama, pa stručnjaci preporučuju da se popije u roku od dva sata i da se ne podgreva ponovo.

Lekari upozoravaju i da veoma vruća kafa može biti problematična za organizam, zbog čega se savetuje da se sačeka nekoliko minuta nakon kuvanja pre konzumiranja. Smatra se da je kafa najprijatnija za piće nakon šest do sedam minuta, kada se dovoljno prohladi.

Istraživanja pokazuju da umerena konzumacija kafe može imati određene zdravstvene benefite, dok stručne preporuke navode da odrasli ne bi trebalo da unose više od 400 miligrama kofeina dnevno.