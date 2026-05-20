Hajdučka trava se efikasno koristi za kožne bolesti. Koristi se kod raznih nečistoća kože, akni, apscesa, ekcema, bubuljica i lišajeva, kada se kozmetički problemi rešavaju tonikom i pranjem kože.

Kao antiseptik deluje na opekotine, osip, ispucalu kožu ruku, kraste, bradavice na grudima, razne upale kože, seboreju i psorijazu. Livade su prebogate ovom biljkom.

Koliko je jestiv, toliko je vredan u kozmetici i tretmanu kože. Upravo sam potrošila zimsku zalihu domaće kreme, tako da je krema od hajdučke trave bila idealno rešenje. Video sam da skupe kreme za ublažavanje kožnih alergija, psorijaze, akni i nege kože uopšte sadrže ovu biljku.

Ove kreme su generalno neverovatno skupe, a hajdučke trave ili trave hajdučke trave možete naći svuda, a za pravljenje kvalitetne, prirodne i lekovite kreme nije vam potrebno mnogo novca i sastojaka. Moj cilj je da napravim univerzalnu kremu za ispucale ruke i lice.

POTREBNO JE

- 1,5 dcl maslinovog ulja,

– hajdučka trava (cveće i lišće),

– 7-8 listova pčelinjeg voska,

- eterično ulje za miris.



Malo zagrejte maslinovo ulje. Uzimate stabljiku hajdučke trave i rukom povlačite listove u suprotnom smeru rasta i tako uklanjate mlade listove. Isecite male cvetove makazama. Pomešajte cvetove i listove u maslinovom ulju. Odredite količinu hajdučke trave tako da svi listovi i cvetovi budu potopljeni u datu količinu maslinovog ulja.

Za to je dovoljna jedna mala veza hajdučke trave. Sve zajedno zagrevate na zaista blagoj (najnižoj) temperaturi. Smesu sam pritiskao kašikom za pire (kao na slici) da oslobodim što više njenih lekovitih sastojaka. Dobro je da smesa odstoji nekoliko sati, ili preko noći.

Procedite smešu kroz gustu cediljku. Vratite na laganu vatru i dodajte 7-8 kriški voska. Nemam preciznu gramsku skalu, pa mi je teško reći tačnu količinu. To je zaista mala količina voska. Ako imate komad od oko 100 grama, onda isecite 7-8 puta nožem, isecite listove i to je to.

Za zgušnjavanje tečnosti i pravljenje kreme za podmazivanje potrebna je vrlo mala količina voska. Na samom kraju dodajte eterično ulje (npr. ruzmarin) i sipajte u posudu. Kada sam napravila ovu kremu stavila sam previše voska i krema je bila pregusta.

Nisam stavio eterično ulje, jer sam hteo da vidim kakva je krema od čiste hajdučke trave. Zaključio sam da kremi nedostaje miris. Šta god da radite, ova krema se uvek može popraviti. Trebalo je da popravim gustinu i miris. Jednostavno sam uzela još pola decilitra maslinovog ulja, zagrejala i dodala mlade listove ruzmarina. Posle zagrevanja, procedio sam smesu i u njoj rastvorio originalni krem. Ponovo sam sipao kremu u posudu i dobio pravu mazivu kremu lepog mirisa.

Posle ove kreme, nikada nećete pomisliti da kupite kremu. Košta vrlo malo (najskuplje je maslinovo ulje), možete ga koristiti u neograničenim količinama i za sve, jer je apsolutno prirodno. Koristim domaće maslinovo ulje koje dobijam iz pouzdanog izvora (pogledajte članak o nabavci maslinovog ulja).

Macerati raznih lekovitih biljaka odličan su sastojak za kreme. U letnjoj sezoni rezervišite začinsko bilje i macerirajte ih u maslinovom ulju. Imaćete vrhunske sastojke za kremu, dezodorans i sve druge kozmetičke potrebe.