Sve vrste povrća su zdrave, ali neke su možda precenjene kada je reč o nutritivnoj vrednosti.

1. Kukuruz je previše skroban

Iako je sladak i omiljen tokom sezone, kukuruz spada među povrće sa najviše skroba. Sadrži vlakna, folate, vitamin C i kalijum, ali organizam ga metabolički doživljava slično kao hleb, što nije idealno za nivo šećera u krvi.

Ako ne želite da ga izbacite iz ishrane, stručnjaci savetuju da smanjite količinu putera i soli koje se često dodaju uz kukuruz.

2. Kelj nije jedina "supernamirnica"

Kelj jeste zdrav, ali je vremenom dobio status gotovo savršenog povrća, iako postoje mnoge druge jednako korisne namirnice poput brokolija, cvekle, prokelja ili blitve.

Osim toga, mnogima je teško svarljiv ili im njegov ukus ne prija. Umesto njega mogu se koristiti spanać, rukola, raštan, zelena salata ili blitva, koje imaju slične nutritivne vrednosti.

3. Sokovi od povrća nisu isto što i sveže povrće

Kupovni sokovi od povrća često sadrže vitamine i minerale, ali im nedostaju vlakna koja se nalaze u kori i celom povrću. Takođe mogu sadržati dodat šećer ili previše soli.

Bolja opcija su domaći smutiji sa svežim povrćem poput kupusa, brokolija ili bok čoja, koji su bogati antiinflamatornim sastojcima povezanim sa manjim rizikom od određenih bolesti.

4. Ajsberg salata ima manje hranljivih materija

Ledena salata sadrži manje vitamina i fitonutrijenata od tamnijih zelenih salata. Ipak, stručnjaci ističu da je i ona bolja opcija od potpunog izbegavanja povrća.

Preporučuje se kombinovanje sa spanaćem, paprikom, šargarepom, krastavcem ili paradajzom, kao i laganijim prelivima poput maslinovog ulja i vinskog sirćeta.

5. Krompir zavisi od načina pripreme

Krompir može biti nutritivno vredan, ali kada se prži ili priprema sa mnogo masnoće, gubi deo svojih benefita. Pomfrit, prženi krompir ili pire sa puno maslaca mogu sadržati mnogo dodatnih kalorija i masti.

Iako sadrži vlakna i kalijum, krompir brže podiže nivo šećera u krvi od povrća poput brokolija ili kelja. Stručnjaci savetuju da se deo obroka sa krompirom povremeno zameni povrćem bez skroba.

Raznovrsnost je najvažnija

Nutricionisti ističu da je ključ zdrave ishrane raznovrsnost. Umesto da se stalno oslanjate na isto povrće, preporučuje se kombinovanje različitih vrsta kako bi organizam dobio što više hranljivih materija, piše Cleveland Clinic.