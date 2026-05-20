Ovaj džem zovu i bolnički džem. Uzroci zatvora mogu biti premalo kretanja, stres, lekovi, neki vitamini, premalo vode, ali može biti i nuspojava druge bolesti.

Iako se čini da je zatvor bezazlen, to nije tako, posebno ukoliko traje mesecima jer se čovek za to vreme ne oseća prijatno u svojoj koži. Karakteriše ga otežana defekacija kao i tvrda stolica.

Po statistikama svaka deseta osoba ima probleme s tim. Zatvor je bitno izlečiti ne samo zbog bola nego i zbog toga što štetne materije treba izbaciti iz tela što pre. Zato je važno isprobati prirodna pomagala, a među najboljima je džem.

Pacijenti koji su trpeli zatvor jeli su jednu veliku kašiku džema na dan što im je je povećalo učestalost pražnjenja creva.

Urme imaju širok spektar zdravstvenih prednosti, zbog kojih se smatraju najzdravijim voćem. One su izvor prirodnih vlakana koja su neophodna za rad creva.

Prirodni šećer koji se nalazi u urmama je savršena alternativa za obični. Lako se vare i smanjuju glad. Po sastavu urme su prirodna multivitaminska tabela.

Anemični pacijenti bi trebalo da jedu urme, jer su odličan izvor gvožđa. 100 gr urmi sadrži oko 0,90 gvožđa. Gvožđe, kao deo hemoglobina određuje nosivost kiseonika u krvi. Urme sadrže kalcijum, koji je koristan kod dijareje. Osim toga pomažu da se crevna flora obnovi .

Recept za laksativni džem

Sastojci: 150 g urmi (1 šoljica), 150 g suvih šljiva (1 šoljica), 1,5 šoljica prokuvane vode

Priprema: Isecite urme i šljive na komadiće. Stavite u ključalu vodu i kuvajte dok se ne zgusne. Dobijena količina bi trebalo da bude dovoljna za 20 porcija. Ovaj džem je pogodan za sve. Možete ga jesti samog, mazati, dodati u pahuljice …