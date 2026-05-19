Kim Kardašijan je fokusirana na svoje zdravlje.

Ova 45-godišnja majka četvoro dece je u utorak, 19. maja govorila o koracima koje svakodnevno preduzima kako bi brinula o sebi tokom gostovanja u podkastu ,,Good Hang" koji vodi Ejmi Poler, prenosi People.

„Uzimam verovatno 35 suplemenata dnevno“, otkrila je rijaliti zvezda. „Raspodelim ih u tri doze tokom dana.“

Rijaliti zvezda je priznala da ima problem sa jednim od suplemenata, pa je rekla: „Pomislila sam, ‘U redu, više ne mogu da uzimam riblje ulje. Umorna sam od pilula. Moram da prestanem sa tim ribljim uljem’, i uradila sam analize krvi, i bilo je očigledno da sam prestala, pa sam morala ponovo da počnem.“

Kardashian je napomenula: „Volela bih da postoji neka vrsta intravenske infuzije koju bih mogla da primam svaki dan, i jednostavno bih to radila usput na putu do posla.“

Pored suplemenata, Kardašijanka je takođe ohrabrila Polerovu da razmisli o ,,DEXA" skeniranju, otkrivši da ona, njena majka Kris Džener i njene sestre redovno koriste ovaj skener za procenu telesne kompozicije.

„Zapravo poznajem osobu koja ima prenosivi 'DEXA' skener i dolazi u kombiju, a ti samo legneš“, podelila je ona. „Svaka od mojih sestara i moja mama — sve živimo u istoj ograđenoj zajednici — pa nam kombi dođe, mi sve uđemo u njega i samo legneš, a on skenira tvoje telo za možda tri minuta. I kaže ti sve o gustini tvojih kostiju.“

Zdravlje na prvom mestu

Kim je godinama posvećena praćenju svog zdravlja. U epizodi emisije ,,The Kardashians" iz novembra 2025. godine, je otkrila da su lekari otkrili aneurizmu u njenom mozgu.

„Uradila sam 'Prenuvo' skeniranje, i danas su me pozvali i rekli: ‘Sve izgleda odlično. Ali imate aneurizmu u mozgu’“, rekla je Kim svojoj starijoj sestri, Kortni Kardašijan. „Rekli su: ‘To je tu već godinama. Bila je tu i pre nekoliko godina.’“

,,Prenuvo" skeniranje je MRI celog tela koji služi kao preventivni zdravstveni alat za rano otkrivanje bolesti ili zdravstvenih problema.

Nedugo pre emitovanja te epizode, Kim je govorila o vesti o aneurizmi tokom gostovanja u emisiji ,,Good Morning America".

„To je samo dobra mera — da odete i proverite da li je sve u redu“, rekla je Kim. „Zdravlje je bogatstvo, i morate biti oprezni sa svime što radite.“

