"Zanzibarska dijeta" za mršavljenje postala je popularna kao "egzotičan" pristup skidanju kilograma, iako zapravo nema zvanično medicinsko poreklo već je inspirisana načinom ishrane koji se povezuje sa laganijim, prirodnim obrocima karakterističnim za obalske tropske regije poput Zanzibara.

Suština ove dijete nije u strogom gladovanju već u jednostavnosti, svežini namirnica i smanjenju prerađene hrane. Ishrana se bazira na ribi, morskim plodovima, pirinču u umerenim količinama, kokosovim proizvodima, tropskom voću i povrću bogatom vlaknima.

Doručak je lagan i obično uključuje voće poput ananasa, manga ili papaje uz kokosovu vodu ili biljne čajeve. Ideja je da se organizam "probudi" bez teške hrane i šećera.

Ručak je glavni obrok dana i najčešće se sastoji od pečene ili kuvane ribe uz povrće na pari i malu porciju pirinča ili batata. Začini su važan deo ove ishrane, tj. đumbir, kurkuma i čili ne samo da daju ukus već se povezuju i sa boljim metabolizmom.

Večera je vrlo lagana i najčešće se svodi na supu, salatu ili laganu kombinaciju povrća i proteina kako bi organizam tokom noći imao minimalno opterećenje.

Poseban akcenat u ovoj ishrani stavlja se na hidrataciju, a to su voda, kokosova voda i biljni napici koriste se tokom celog dana, dok se izbegavaju gazirani napici i industrijski sokovi.

Iako zvuči kao "tropski reset" za telo, važno je naglasiti da "Zanzibarska dijeta" nije čarobno rešenje već više inspiracija za zdraviji i jednostavniji način ishrane. Najbolji efekti se postižu kada se kombinuje sa fizičkom aktivnošću i umerenim unosom kalorija.

U suštini, ovo je režim koji podseća da mršavljenje ne mora da bude komplikovano ponekad je dovoljno vratiti se osnovama prirodnoj hrani manjem unosu šećera i laganijim obrocima.