Kada se pomene srčani udar, većina ljudi odmah pomisli na jak bol u grudima i utrnulost leve ruke. Međutim, lekari upozoravaju da simptomi često mogu izgledati potpuno drugačije – naročito kod žena.

Jedan od znakova koji mnogi zanemare jeste bol u vilici ili vratu. Taj osećaj ljudi često pripisuju stresu, zubobolji ili napetosti, ali kardiolozi upozoravaju da u nekim slučajevima upravo to može biti prvi signal ozbiljnog problema sa srcem.

„Srčani udar ne mora uvek da izgleda dramatično. Nekad telo šalje mnogo suptilnije signale“, objašnjavaju stručnjaci.

Posebno su ugrožene žene, starije osobe i ljudi koji imaju visok pritisak, dijabetes ili druge hronične bolesti. Kod žena se bol u vilici tokom srčanog udara javlja češće nego kod muškaraca, zbog čega mnoge simptome pogrešno povežu sa umorom ili problemima sa zubima.

Lekari naglašavaju da svaki neobjašnjiv bol iznad struka – posebno ako se javlja iznenada ili uz osećaj gušenja, mučnine i slabosti – ne treba ignorisati.

Ipak, stručnjaci podsećaju da bol u vratu ili vilici ne mora uvek značiti problem sa srcem. Nekada uzrok mogu biti mišići, kičma ili zubni problemi, ali upravo zato je važno uraditi pregled i ne donositi zaključke na svoju ruku.