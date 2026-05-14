Jedna odrasla majka i ćerka dele krov nad glavom po prvi put posle nekoliko decenija.

Pamela Menikeli i njena majka Džulija preselile su se u zajednicu za starije osobe u Ročesteru, u saveznoj državi Njujork, i žive zajedno po prvi put posle 50 godina, prema NBC filijali WHEC i WHAM-TV.

Njih dve su se uselile u „Legacy at Clover Blossom“ kako bi bile bliže Pamelinoj deci i unucima.

Oduševljene

Pamela i Džulija, koje obe nose naočare i imaju slične frizure, su u zajedničkom intervjuu za taj medij rekle da im se sviđa njihov novi način života.

„Toliko sam srećna što mogu da budem sa svojom ćerkom ovde, svaki dan, svaki minut“, rekla je Džulija.

„Toliko sam srećna što imam svoju mamu“, rekla je Pamela. „Svi moji prijatelji mojih godina nemaju svoju mamu, a ja je imam. Posle 67 godina, to je divno, to je neverovatno.“

Slavne

Zajednica za starije osobe ih je u objavi na društvenim mrežama s ljubavlju nazvala „lokalnim poznatim ličnostima“.

„Bile su svuda u vestima… i jako smo uzbuđeni!“, dodali su. „Obavezno pogledajte i pomozite nam da proslavimo ove neverovatne zvezde!“

