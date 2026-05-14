Kajli Džener je detaljno opisala kako joj je druga trudnoća bila znatno teža od prve.

Rijaliti zvezda (28) se pojavila u epizodi podkasta „Therapuss“ objavljene 13. maja, gde je govorila o trudnoći sa svojim mlađim detetom, Ejrom Vebsterom, prenosi People.

Objasnila je da se već tri i po godine bori sa bolovima u leđima, ali da su se bolovi pogoršali tokom trudnoće sa Ejrom. Rekla je da se jednog dana, kada je bila u 12. nedelji trudnoće, probudila i nije mogla da hoda.

„Imala sam užasan bol zbog išijasa i strašne bolove u donjem delu leđa“, podelila je Dženerova, dodajući da je imala „velika očekivanja“ od trudnoće jer je bila u „najboljoj formi“ u svom životu. „Baš sam želela da treniram“, nastavila je.

Dodala je da je tokom prve trudnoće, kada je bila trudna sa svojom prvom ćerkom Stormi, dobila oko 27 kilograma i da je imala oko 91 kilogram kada se porodila. Dok je nosila Ejra, dobila je oko 29 kilograma, pa je pri porođaju imala oko 95 kilograma. Kajli deli četvorogodišnjeg Ejra i osmogodišnju Stormi sa bivšim partnerom Trevisom Skotom.

Simptomi

Objasnila je da su joj mučnine tokom trudnoće sa Erom bile „užasne“ i da bi joj bilo „stvarno loše“ ako ne bi jela, priznajući da je „jela sve“.

„Svake večeri sam pojela celu kutiju sladoleda — baš sam se prepustila“, rekla je. „Jela sam mnogo sladoleda. I mnogo ugljenih hidrata. Đevreke.“

Rekla je Šejnu (26), da joj je trudnoća sa Stormi bila mnogo lakša i da je prošla „bez problema“.

Kajli je objasnila da je tokom trudnoće sa Ejrom bilo trenutaka kada nije mogla da ustane iz kreveta jer je imala strašne bolove u leđima i išijas.

„I dešavale su se razne stvari sa mojom vaginom“, nastavila je. „Bila sam otvorena tri centimetra oko mesec i po do dva meseca, beba je praktično ispadala“, rekla je, dodajući da joj je doktor naredio strogo mirovanje.

Panika

Takođe se prisetila da je u početku „paničila“ kada je sa 19 godina saznala da je trudna sa Stormi. „Baš sam paničila. Bila sam stvarno uplašena da kažem roditeljima“, priznala je. „Bila sam baš uplašena.“

Kasnije je rekla da „niko nije bio ljut“ kada je konačno rekla roditeljima.

„Ali nešto u meni je jednostavno znalo da ja ovo želim i da moram sama da donesem tu odluku“, rekla je Kajli. „Čak i ako budem morala kroz to sama, ili kako god, to je izbor koji ću napraviti.“

Krila trudnoću

Kajli je govorila i o odluci da svoju prvu trudnoću sakrije od javnosti i paparaca.

„Zaista skoro da nisam izlazila iz kuće. Mislim da sam tada, kada sada pogledam unazad, osećala da štitim sebe. I na neki način jesam“, rekla je.

Dodala je da je, nakon što je objavila vest o trudnoći, „plakala tri sata jer je osećala kao da joj je ogroman teret pao sa leđa“.

„To je bila velika stvar koju sam skrivala od celog sveta. I brinula sam zbog reakcija drugih ljudi“, rekla je Kajli. „Sve je bilo veoma emotivno. I pomislila sam: ‘Možda sledeći put to ne bih uradila.’“

