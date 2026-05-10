Šta ako pravi luksuz više nije živeti u momentu, već sporost? U svetu preplavljenom mikro-užicima (beskonačno skrolovanje, lavina notifikacija…), pojavljuje se novi protivpokret: spori dopamin. Daleko od trenutnih „udaraca“ koji više iscrpljuju nego što hrane, ovaj pristup zagovara rastegnute, gotovo meditativne užitke, u kojima trud postaje nova nagrada.

Šta je spori dopamin?

Spori dopamin nameće se kao nova „gramatika užitka“, u kojoj intenzitet ustupa mesto nijansama. Da bismo razumeli ovaj trend, treba se vratiti samom dopaminu, tom hemijskom glasniku u centru sistema nagrađivanja, dirigentu motivacije, želje i učenja, koji se aktivira pri svakoj naznaci zadovoljstva.

Međutim, u eri neprekidnih podražaja (doomscrolling, šećer, dominacija multitaskinga…), taj sistem se kontinuirano stimuliše brzim, fragmentisanim i prolaznim nagradama, do te mere da iscrpljuje mozak i čini ga tromim, kao da je zasićen varnicama koje nikada ne zapale pravi plamen.

Nasuprot tom preterivanju, spori dopamin ipak ne zagovara radikalni asketizam (potpuno odricanje) niti „dopaminski post“, odnosno uzdržavanje od podražaja. Profesor Peter Grinspoon sa Harvard Medical School u članku objavljenom pre nekoliko meseci upozorava na neočekivanu štetnost takvog pristupa: „Iako nivo dopamina zaista raste kao odgovor na nagrade ili prijatne aktivnosti, on se ne smanjuje kada izbegavamo previše stimulativne aktivnosti; stoga ‘post dopamina’, odnosno uzdržavanje od stimulansa zapravo ne snižava vaš nivo dopamina.“

Suprotno toj iluziji, trend sporog dopamina ocrtava suptilniju senzornu „reedukaciju“, dajući prednost postepenijim, dugotrajnijim i prirodnijim izvorima dopamina, „kako bismo se odvojili od svakodnevne tehnološke frenetičnosti i zamenili je jednostavnijim aktivnostima, te ponovo uspostavili vezu sa sobom i drugima“.

Cilj: naučiti mozak da ponovo želi bez sagorevanja, da oseća bez preterane uzbuđenosti, i na kraju ponovo pronađe oblik užitka koji je manje spektakularan, ali dublje ukorenjen.

Kako svakodnevno praktikovati spori dopamin?

Uvesti spori dopamin u život znači ponovo naučiti zaboravljenu lekciju, lekciju odlaganja. Tamo gde se moderni mozak navikao na trenutne nagrade, ovaj pristup menja ritam i trenira sistem nagrađivanja da čeka i ulaže trud pre nego što ubere užitak.

Konkretno, dopamin ne nestaje, već menja tempo: oslobađa se postepenije, prateći dugotrajan proces, a ne nagli vrhunac. Dugoročno, ova prilagodba izoštrava osetljivost mozga, smanjuje zavisnost od brzih podražaja i vraća stabilniju i snažniju motivaciju.

Užitak tada postaje manje iskra, a više žar koji traje, a um, manje rasut, ponovo pronalazi dragocenu jasnoću.

Ova praksa deluje kao nežna „reedukacija“: vraća sposobnost koncentracije, stabilizuje raspoloženje i daje užitku dubinu koja ne nestaje pri prvom skrolovanju.

Da biste to postigli, preporučuje se da isprobate aktivnosti u kojima se zadovoljstvo gradi strpljivo, poput:

Oprobati se u nekoj kreativnoj praksi, gde se svaki potez nadovezuje na prethodni i stvara nešto opipljivo





Dugo hodati bez cilja performansa, jednostavno puštajući um da luta





Negovati živi prostor, baštu, posmatrati njene cikluse, čekati, prilagođavati se, započinjati iznova





Pripremati obrok u celosti, od izbora sastojaka do završnog detalja





Učiti novu veštinu, prihvatajući sporost početaka i nevidljiv napredak





Čitati duže vreme bez prekida, sve dok se u potpunosti ne uroni u jedan svet





Posvetiti se preciznoj manuelnoj aktivnosti koja zahteva ponavljanje i tačnost





Slušati muzičko ili umetničko delo u celosti, bez prekidanja ili konzumiranja u pozadini

Sve su to gestovi koji, daleko od spektakularnog, ponovo uspostavljaju oblik užitka rođen iz truda, gde svaki napor postaje kamen ugrađen u temelje sopstvenog blagostanja, prenosi Vogue.

