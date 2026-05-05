Kardi Bi nije bila potpuno „u elementu“ dok je prisustvovala Met Gali 2026.

Reperka (33) je u ponedeljak, 4. maja, otkrila na crvenom tepihu da se ne oseća dobro pre velikog modnog događaja i da joj se stanje nije poboljšalo dok je izlazila na stepenice Metropoliten muzeja umetnosti.

„Hoćete da čujete tajnu? Zapravo sam bolesna i imam temperaturu“, rekla je novinarima dok se penjala uz stepenice gale, prema objavi na platformi X koju je podelio Variety.

Ipak, povišena temperatura je nije sprečila da se pojavi na događaju u haljini modne kuće ,,Mark Jacobs", iz njegove kolekcije za jesen 2025, u kojoj je bila od glave do pete u čipki. Haljina je imala dve velike voluminozne forme na ramenima i pri dnu kreacije.

Haljina je imala različite boje poput ljubičaste, roze i narandžaste u odvojenim delovima koji su se postepeno stapanjem prelazili u nude nijansu. Odevna kombinacija je takođe imala svetloružičaste rukavice ispod satena na rukama, kao i crni vez u obliku listova duž haljine.

Kako prenosi Vogue silueta haljine je inspirisana radom nemačkog umetnika Hansa Belmera, koji je bio poznat po izradi lutki ženskih figura u prirodnoj veličini.

Tema

,,Vogue" je u februaru otkrio da će dres-kod Met Gale 2026 biti „Moda je umetnost“, što odražava prolećnu izložbu Metropoliten muzeja umetnosti za 2026. pod nazivom „Kostimografija kao umetnost“. Saopštenje je usledilo oko dva meseca nakon što su objavljeni kopredsedavajući događaja — Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i Ana Vintur.

Kustos zadužen za novu izložbu „Kostimografija kao umetnost“, Endru Bolton, je rekao da će izložba obraditi „centralnost odevenog tela u ogromnoj kolekciji muzeja“, tako što će uparivati slike, skulpture i druge predmete koji obuhvataju 5.000 godina umetnosti predstavljene u Metu, zajedno sa istorijskim i savremenim odevnim komadima iz Instituta za kostimografiju.

Prošlogodišnji izgled

Kardi voli upečatljiva modna izdanja na Met Gali. Na prošlogodišnjem događaju, „Superfine: Tailoring Black Style“, nosila je luksuzno odelo u nijansi bršljana brenda ,,Burberry", koje je dizajnirao Danijel Li.

Ispod je imala svilenu devoj tkanu košulju sa naborima na okovratniku i manžetnama, uz zelene somot pantalone krojene po meri koje su se uklapale sa kaputom. Izgled je uključivao i izrez na leđima, koji je otkrivao tetovaže sa cvetnim motivima na telu muzičarke.

Kardi je takođe privukla svu pažnju na Met Gali 2024. godine, kada je nosila voluminoznu crnu haljinu sa odgovarajućim „košnicom“ stilom frizure. Godinu pre toga, je postala viralna na društvenim mrežama zbog toga što je na svom četvrtom pojavljivanju na događaju i afterpartiju promenila čak četiri autfita.

Napustila je hotel u ukrašenoj ružičastoj haljini sa tilskim ukrasom na glavi, a zatim se presvukla u srebrnu periku i masivnu crnu traku za kosu, što je opisala kao način da „istovremeno predstavi kuću 'Chanel' i Karla“.

